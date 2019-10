Usuarios de macOS Catalina están perdiendo datos personales por culpa de un bug

Hace un año informamos que Windows 10 October 2018 Update podría provocar el borrado de los ficheros del usuario, un fallo que acarrea consecuencias catastróficas para aquellos que no tuvieran la costumbre de hacer copias de seguridad. Ahora, de la mano de Softpedia, nos enteramos que en macOS Catalina se ha introducido un error que provoca un error muy similar en el sistema de Apple para ordenadores personales.

Entrando en los detalles del fallo introducido en macOS Catalina, Michael Tsai, desarrollador del plugin SpamSieve, ha expuesto en su blog personal una advertencia de que, tras instalar la versión 10.15 (Catalina) del sistema, algunos usuarios han podido ver cómo algunos mensajes habían desaparecido o estaban incompletos en la aplicación Mail, el cliente de correo electrónico de Apple.

Además, cuando los afectados intentan mover mensajes entre buzones y carpetas, han podido ver que los mensajes movidos aparecen en blanco, mientras que se muestran como eliminados en caso de sincronizar con otros dispositivos. Tsai reconoce no tener claro el origen de los errores, si son de la aplicación o el servidor, pero recomienda no actualizar a macOS Catalina mientras no se de una solución, la cual pinta tener que provenir de Apple.

Para mitigar este error se puede recurrir a Time Machine para acceder a versiones previas de las carpetas de datos pertenecientes a la aplicación Mail y restaurarlas. Sin embargo, según Tsai, Apple estaría comentando a sus clientes que no se puede usar Time Machine para recuperar datos en Catalina que fueron respaldados desde Mojave, cosa que al parecer no es cierta, ya que Tsai ha podido hacer eso según sus palabras.

De momento Apple no se ha pronunciado al respecto, pero algunos usuarios se han quejado de haber perdido decenas de miles de correos electrónicos. Por otro lado, Catalina no sería la única versión de macOS afectada, sino que algunos usuarios con High Sierra parecen estar sufriendo el mismo problema.

Recalcamos que este problema afecta a la aplicación Mail de macOS, por lo que los que usen solo la interfaz web del proveedor del servicio de correo electrónico (la web de Outlook, Gmail, etc) u otro cliente como Thunderbird o Microsoft Outlook no están afectados.

Ningún sistema operativo es perfecto, pero cuando el error conlleva la pérdida de datos la cosa empieza a tener un cariz catastrófico debido a que hablamos de un perjuicio que puede ser irreversible. Además de la pérdida de rigor en las pruebas para las actualizaciones de Windows 10, cosa que fue explicada por un exingeniero de Microsoft, contra Apple se han levantado muchas voces denunciando el bajón en los estándares de calidad desde la muerte de Steve Jobs, cosa que se puede apreciar en los aparentes fallos de consistencia detectados en las últimas versiones de macOS.