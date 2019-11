La compañía que dirige Jen-Hsun Huang ha publicado los que son, a su juicio, los requisitos recomendados a nivel de GPU para jugar a Red Dead Redemption 2 con una tasa de 60 FPS, y debemos decir que no solo han sido exagerados, sino que además contradicen a los que publicó oficialmente Rockstar.

Antes de profundizar vamos a recordar dos cosas importantes. La primera es que aunque Rockstar confirmó una mejora gráfica clara en Red Dead Redemption 2 para PC NVIDIA también desmintió la utilización de trazado de rayos, lo que significa que no se implementará una de las tecnologías más exigentes que existen actualmente en el mundo de los videojuegos.

En segundo lugar tenemos que volver a traer a la palestra los requisitos oficiales que publicó la compañía neoyorquina. El mínimo era una GTX 770 o una Radeon HD 7950, dos tarjetas gráficas que tienen como equivalencias actuales más cercanas a las GTX 1050 y Radeon RX 560, respectivamente. Por contra, el nivel recomendado era una GTX 1060 de 6 GB o una Radeon RX 580 de 4 GB.

La imagen adjunta nos muestra los requisitos que ha dado NVIDIA, una RTX 2060 para jugar 1080p con calidad alta y mantener más de 60 FPS; una RTX 2070 para jugar en 1440p con calidad alta y mantener más de 60 FPS y finalmente una RTX 2080 Ti para jugar en 4K con calidades medias-altas y mantener medias de 60 FPS.

A nivel de rendimiento bruto la RTX 2060 queda casi al mismo nivel que una GTX 1080, una tarjeta gráfica que queda dos niveles por encima de la GTX 1060 de 6 GB que listó Rockstar. Salta a la vista que a NVIDIA se le ha ido la mano de una manera desmedida, ya que esto equivale a decir que una GTX 1070 no será capaz de ofrecer 1080p, calidad alta y 60 FPS en Red Dead Redemption 2. No, no tiene sentido.

En cuanto al nivel recomendado para jugar en 1440p creo que a partir de una GTX 1080-RTX 2060 o una Radeon RX Vega 64-RX 5700 ya disfrutaremos de una experiencia totalmente óptima. Finalmente tenemos la resolución 4K, donde sí que es probable que una RTX 2080 Ti no sea capaz de mantener 60 FPS totalmente estables con todo en calidad alta.

Habrá que esperar a ver el rendimiento que ofrece Red Dead Redemption 2 en PC, pero de momento quedaros con las referencias que dio Rockstar en los requisitos oficiales, ya que es lo que tiene una validez total e indiscutible.

Está confirmado que Red Dead Redemption 2 contará con una gran variedad de opciones de configuración que nos permitirán adaptar la calidad gráfica a un nivel acorde al rendimiento de nuestro equipo, así que si estáis a medio camino entre los requisitos mínimos y los recomendados no os preocupéis, solo tendréis que jugar con los valores gráficos hasta encontrar una configuración óptima.