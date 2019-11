No, Red Dead Redepmtion 2 para PC no soportará trazado de rayos

Anteayer nos hicimos eco de la posibilidad de que la versión de Red Dead Redepmtion 2 para PC podría soportar trazado de rayos. Si bien en su momento dejamos la puerta abierta a que eso ocurriera, el hecho de que la información no tuviera respaldo oficial invitaba a pensar en una treta comercial de NVIDIA.

Debido a la confusión generada, ha sido la propia compañía de Santa Clara la que ha tenido que salir al paso para aclarar lo que quería decir con aquellos pantallazos en 4K, confirmado que la presencia del logo de RTX 20 en aquellas capturas no significa que Red Dead Redepmtion 2 para PC vaya a soportar trazado de rayos. Dicho de otra forma, el juego que nos ocupa no soportará trazado de rayos, pero sí DirectX 12.

Just a heads up to avoid confusion – the GeForce RTX logo here references our GeForce RTX 20 series products. Red Dead Redemption 2 does not have ray tracing.

