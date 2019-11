El creador de Inside y Limbo dice que jugar a 4K es inútil

Jugar a 4K es un tema que ha tenido mucho protagonismo a lo largo de la presente década, sin embargo, a día de hoy la realidad es que 1080p sigue siendo la resolución más extendida, algo a lo que suma el hecho que juegos como Fortnite y Borderlands hayan roto la tendencia de ofrecer acabados hiperrealistas en el panorama mainstream de los videojuegos.

¿Tiene utilidad real jugar a 4K? Dino Patti, cofundador de Playdead, desarrolladora de los juegos indies Limbo e Inside, ha sido muy claro con este tema en el evento Reboot Develop celebrado en Canadá, diciendo que cree que el 4K “es inútil. Es algo que los proveedores de tecnología están imponiendo para impulsar la próxima generación de consolas.”

“Quiero seleccionar un camino por mí mismo y no ser atraído por el dinero de los proveedores de tecnología. Hay muchas personas que ven algo brillante y lo siguen. Definitivamente puedes ver a toda la manada caminando hacia una dirección y cayendo”, ha dicho Patti en referencia aquellos desarrolladores que suelen aceptar e implementar los cambios tecnológicos forzados a cambio de dinero. Para él los fabricantes “no respetan la natural evolución de los juegos y luego fuerzas la tecnología. Con Kinect, Microsoft pagó a estudios para hacer muchos juegos de mierda.”

Sobre los acabados gráficos realistas de los juegos modernos, Guðmundur Hallgrímsson, cofundador de Klang Games, ha comentado con respecto a Seed, el juego que está desarrollando ahora, que está contento de que su empresa y otros estudios estén en contra de los gráficos fotorrealistas, algo por lo que, según sus palabras, solo tendrían que luchar un puñado de estudios grandes, siendo esto una clara referencia a los gigantes de la industria. A lo mencionado hasta aquí Hallgrímsson ha sumado que “si realmente estás dedicado a un juego, normalmente bajas todas las configuraciones para obtener el máximo rendimiento. Así que realmente no me importan los gráficos. Al final del día, la jugabilidad siempre es clave.”

Chet Faliszek, que fue escritor para las historias de Portal, Left4Dead y Half-Life 2 en Valve, se ha pronunciado en una dirección similar en lo que se refiere a los acabados gráficos realistas, añadiendo que “la tecnología no influye tanto en el juego como los modelos de negocio” y poniendo como ejemplo a Apple Arcade y las posibilidades que ha abierto a nivel de juegos monojugador. Curiosamente esto choca con el propio Half-Life 2, un juego que en su momento destacó por su gran acabado gráfico de estilo realista.

De todo lo recogido en este artículo se puede concluir que el jugar a 4K con un acabado hiperrealista, si bien acapara mucho protagonismo en los medios, no es en realidad algo que genere un interés generalizado. Y esto no es solo entre los usuarios finales, sino también entre muchos desarrolladores que se ven “incentivados” a tener que introducir una capacidad gráfica o una tecnología que no todo el mundo puede o quiere usar. Por otro lado, esto solidifica una tendencia ya impuesta en el PC, la anteposición de la fluidez en detrimento de la calidad gráfica y la resolución.

Así que, ¿es inútil el jugar a 4K? Parece que para la mayoría de la gente la respuesta es afirmativa, porque llevamos mucho años jugando a resoluciones inferiores sin quejarnos, aparte que desde hace más de una década la calidad visual de los juegos es bastante alta. Posiblemente el reto en la actualidad no está tanto en mejorar los gráficos como en recuperar unos estándares jugables que aparentemente han ido a menos con el paso de los años, y sino solo hay que ver las posibilidades a nivel de detalles que tiene el Mafia original frente a la tercera entrega.