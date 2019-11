Nuestros lectores hablan: ¿se está rompiendo el gaming en PC?

El gaming en PC ha actuado como uno de los motores más importantes de la industria, pero por desgracia también ha sido uno de los más castigados durante los últimos años.

Como sabrán la mayoría de nuestros lectores el gaming en PC depende casi por completo de las consolas. No es una afirmación descabellada, todos los juegos triple A se desarrollan desde una concepción multiplataforma, es decir, partiendo de la base de las consolas, y con una optimización que está centrada totalmente en ellas.

Gracias a ello es posible ver juegos del calibre de Red Dead Redemption 2 funcionando en una PS4 y en una Xbox One, dos consolas cuyo hardware equivale a un PC de gama media de 2013. Es el milagro de la optimización y de los desarrollos centrados en consola, y sí, no tiene nada de malo, pero cuando vemos el estado en el llegan a PC algunas adaptaciones de juegos triple A de primer nivel nos damos cuenta de que algo definitivamente no va bien.

Uno de los escándalos más sonados en este sentido fue Batman Arkham Knight, un juego que llegó a PC totalmente roto, aunque tras varios parches acabó quedando un port «decente». Con el lanzamiento de Red Dead Redemption 2 la situación no solo se ha repetido, sino que ha ido a más.

Batman Arkham Knight tenía, al menos, unos requisitos razonables que no encajaban del todo mal con lo que ofrecía el juego. Por contra, Red Dead Redemption 2 tiene unos requisitos que apenas permiten mover el juego en 1080p y calidades medias salvo que estemos dispuestos a asumir tasas de FPS que, aun siendo «jugables», resultan muy bajas (28-30 FPS de media con calidad máxima).

Viendo el acabado gráfico que ofrece Red Dead Redemption 2 en PC y en consolas y lo mal que funciona en compatibles no puedo evitar preguntarme si los grandes del sector se están cargando el gaming en PC. Lo digo de una manera tan directa porque no hay otra manera de describirlo.

Red Dead Redemption 2 es un juego que no escala en procesadores de más de cuatro núcleos y que tiene una gran dependencia de a GPU, pero ni siquiera una tarjeta gráfica tope de gama de la pasada generación, la GTX 1080 Ti, es capaz de moverlo de manera totalmente óptima en 1080p y calidad máxima. Dicha tarjeta gráfica llegó a costar un mínimo de 900 euros.

¿Tiene sentido que un juego que funciona en resolución 4K sobre una Xbox One X, cuyo precio es de menos de 400 euros, no pueda funcionar de forma óptima en PC cuya tarjeta gráfica ya cuesta más de 1.000 euros? Creo que la pregunta se responde sola. No sé qué interés puede tener una compañía como Rockstar en lanzar un desastre como esa versión de Red Dead Redemption 2 en PC, sobre todo tras ver el excelente trabajo que hicieron con GTA V, pero hacen un flaco favor al gaming en PC.

Respondiendo a la pregunta que sirve de título a este artículo creo que sí, que este tipo de costes afectan negativamente al gaming en PC y perjudican al usuario. No os voy a mentir, tenia pensado comprar Red Dead Redemption 2 para PC, pero visto lo visto he decidido no hacerlo. Ahora os toca a vosotros, los comentarios son vuestros.