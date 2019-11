El Black Friday llega a Good Old Games: más de 2.000 juegos en oferta

La conocida plataforma de distribución de juegos de PC en formato digital Good Old Games, propiedad de CD Projekt (sí, los responsables de The Witcher), ha abierto una temporada de ofertas muy interesante para celebrar la cercanía del Black Friday, un evento muy importante que estamos siguiendo desde hace varios días para compartir con vosotros las mejores ofertas que van apareciendo en los principales minoristas.

Con esta temporada de ofertas Good Old Games sigue los pasos de otros grandes como Steam, quien arrancó recientemente su campaña de ofertas de otoño, y lo ha hecho a lo grande, ya que tenemos más de 2.000 juegos en oferta y unos descuentos que llegan, en algunos casos, al 90%. A título personal debo decir que he comprado más de una vez en Good Old Games y que utilizo los juegos que tengo en dicha plataforma con bastante frecuencia, y la experiencia hasta el momento ha sido perfecta, ya que están libres de DRM.

La lista de juegos en oferta es, como hemos anticipado, enorme, así que no puedo compartir con vosotros un listado completo con todo lo que ofrece la tienda de CD Projekt. No obstante quiero dejaros una selección personal con algunos de los juegos más interesantes que podéis encontrar a buen precio para que tengáis un pequeño guión con el que empezar, aunque os recomiendo que os toméis un momento para perderos y disfrutar del catálogo de juegos de Good Old Games, ya que seguro que encontráis algo que os guste.

No os entretengo más, vamos con la lista de recomendaciones: