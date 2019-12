La próxima generación de procesadores de alto rendimiento de Intel para el mercado de consumo general se conoce por el nombre Comet Lake S. Sabemos que el gigante de Santa Clara mantendrá el proceso de 14 nm++ y que no se producirá un aumento del IPC, lo que significa que el rendimiento por núcleo y por MHz de estos procesadores será el mismo que hemos visto en Coffee Lake Refresh.

¿Qué hará Intel para justificar la llegada de Comet Lake? Tenemos dos grandes claves. La primera novedad será el aumento del máximo de núcleos e hilos, que subirá de los 8 y 16 que encontramos actualmente en el Core i9 9900K hasta los 10 núcleos y 20 hilos que tendrá su sucesor, el Core i9 10900K.

Más núcleos equivalen a un mayor rendimiento en entornos multihilo, ¿pero cómo mejorará Intel el rendimiento en monohilo si no se produce un cambio de arquitectura y no tenemos un aumento del IPC? Ahí es donde entra en juego la segunda clave, mediante un aumento de frecuencias. En efecto, esto quiere decir que los procesadores que darán vida a la serie Core 10 de Intel basados en la arquitectura Comet Lake vendrán a una frecuencia más elevada.

Está por ver qué nivel es capaz de alcanzar Intel en los chips más potentes, pero viendo los problemas que han tenido los Core i9 9900K para superar la barrera de los 5,2 GHz con overclock no creemos que la compañía vaya a lograr ir mucho más allá de ese nivel. Los modelos que más deberían beneficiarse de ese aumento de frecuencias son aquellos que vienen con el multiplicador desbloqueado, es decir, los que no admiten overclock.

Los procesadores de cuatro núcleos llevan un tiempo mostrando síntomas claros de agotamiento. Siguen siendo capaces de mover juegos actuales, pero en algunos casos concretos ya empiezan a dar problemas claros, sobre todo por la inestabilidad que producen los picos de FPS mínimos que registran cuando se saturan por no contar con la capacidad multihilo necesaria para afrontar determinadas cargas de trabajo.

Esta realidad afecta incluso a procesadores con un alto IPC pero limitados a cuatro núcleos. Por ejemplo, la diferencia de rendimiento entre un Core i5 7600K y un Core i7 7700K en juegos como Assassin´s Creed: Odyssey y en Battlefield V es muy marcada, y se produce porque el primero solo tiene cuatro núcleos y cuatro hilos, mientras que el segundo suma cuatro núcleos y ocho hilos.

Los juegos actuales están experimentando una transición importante que está haciendo que solo los procesadores con cuatro núcleos y ocho hilos, o aquellos con seis núcleos, sean capaces de ofrecer un rendimiento verdaderamente óptimo. Con esto en mente es fácil de entender que AMD haya decidido abandonar las configuraciones de cuatro núcleos en su serie Ryzen 3000, y que Intel vaya a seguir sus pasos con Comet Lake.

La nueva generación de procesadores de Intel llegará en la primera mitad de 2020 y estará disponible, según las informaciones más recientes, en las siguientes configuraciones:

Recordad que los procesadores Intel Core basados en la arquitectura Comet Lake necesitarán una nueva placa base equipada con chipset serie 400 y socket LGA1200 a pesar de que, como dijimos, mantendrán el proceso de 14 nm++ de Coffee Lake Refresh.

Intel Z490 platform on LGA1xxx confirmed for February 2020.

From 6C6T to 10C20T.#Intel #Z490 #LGA1200 #Leaked

— ReHWolution (@ReHWolution) December 19, 2019