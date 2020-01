El Corsair Scimitar RGB Elite es un ratón que confirma la importancia de la especialización en el sector gaming en PC. El empuje de los periféricos para juegos ha sido muy importante durante los últimos años, de hecho se ha convertido en uno de los motores más importantes de la industria, y dentro del mismo han ido apareciendo diferentes soluciones especializadas que ofrecen un valor añadido en géneros y títulos concretos.

Gracias a ello hoy podemos encontrar teclados para gaming con diferentes tipos de interruptores mecánicos, alfombrillas variadas, monitores con prestaciones muy dispares y ratones que se adaptan mejor a determinados juegos. Por ejemplo, el Corsair M65 RGB ELITE es un ratón muy versátil que da lo mejor de sí en juegos de acción en primera persona, mientras que el Corsair Scimitar RGB Elite es un ratón pensado, sobre todo, para juegos de rol en todas sus variantes, y también para títulos de estrategia y otros que encajan más en el género MOBA.

Cuando hablamos de especialización en periféricos gaming el Corsair Scimitar RGB Elite es, sin duda, uno de los mejores ejemplos. Este modelo se presenta como una revisión del Corsair Scimitar Pro RGB, un modelo que generó un gran interés en su momento por su diseño, sus prestaciones y su conjunto de botones dedicados que permiten crear una gran cantidad de macros.

Durante casi un mes he tenido la oportunidad de probar a fondo este nuevo ratón, y hoy, por fin, puedo compartir con vosotros mis impresiones. Debo decir que le tenía muchas ganas, suelo jugar bastante a títulos de rol online como Guild Wars 2 y League of Legends, dos títulos que están diseñados para aprovechar a la perfección las posibilidades que ofrece un ratón como el Corsair Scimitar RGB Elite, y no me ha defraudado.

Antes de empezar quiero dar las gracias a Corsair España por enviarnos una unidad y por darnos, como siempre, la oportunidad de trabajar con total libertad. Ahora sí, estamos listos para empezar, poneos cómodos que, como de costumbre, hay mucho que leer. ¡Allá vamos!

Corsair Scimitar RGB Elite: un vistazo previo

Estamos ante un ratón que podemos definir como una llave maestra, ya que es capaz de adaptarse a cualquier juego manteniendo una experiencia de uso sobresaliente. Esto es posible gracias a su calidad de construcción, a su acertada ergonomía y a la versatilidad y flexibilidad que ofrecen sus distintas opciones de configuración.

A nivel de diseño el Corsair Scimitar RGB Elite es muy interesante, ya que combina una línea elegante y tradicional con elementos que denotan un corazón gaming puro. La distribución de la iluminación LED RGB es muy acertada, encaja a la perfección y nos permite disfrutar de efectos personalizados a través de iCUE, así como de la tecnología de iluminación inmersiva de Corsair.

En lo que respecta a la ergonomía estamos ante un ratón que ofrece un confort excelente en agarres de tipo palma, aunque se adapta sin problema a cualquier otro tipo de agarre y ofrece una experiencia muy cómoda, incluso tras largas sesiones de uso.

El Corsair Scimitar RGB Elite tiene una estructura de aluminio, un material ligero pero resistente, y está rematado en plástico y goma antideslizante de gran calidad en los laterales para que la sujeción sea óptima en todo momento. La parte derecha presenta una pequeña hendidura donde podemos apoyar los dedos anular y meñique, y en la parte inferior encontramos un tornillo que podemos aflojar con la herramienta incluida para mover el teclado numérico del lateral.

Hemos dicho que uno de los valores más importantes que presenta el Corsair Scimitar RGB Elite es su personalización, y ya hemos visto la primera clave en este sentido, la posibilidad de mover el teclado numérico lateral para colocarlo en la posición que nos resulte más cómodo. Todo un acierto por parte de Corsair. Y hablando del teclado numérico, todos los pulsadores son mecánicos y combinan un acabado liso y rugoso para mejorar el agarre.

Corsair ha cuidado hasta el último detalle de este ratón, algo que se deja notar incluso en el cable USB, que trae un trenzado de alta calidad para asegurar una larga vida útil y una alta resistencia al desgaste. Tras esta introducción estamos listos para repasar las especificaciones completas del Corsair Scimitar RGB Elite:

Cuenta con un total de 17 botones totalmente programables, que podemos utilizar para crear macros, y también para vincular determinadas acciones que de otra forma solo podríamos activar con el teclado.

Es un ratón de gama alta para juegos especializado en tres grandes géneros: estrategia, rol en todas sus vertientes (MMOs incluidos) y MOBA.

Cuenta con un pad numérico en el lateral llamado Key Slider, que integra doce botones con interruptores mecánicos que podemos personalizar por completo.

Utiliza un sensor óptico PixArt PMW3391 personalizado que alcanza hasta 18.000 DPI, y que podemos ajustar con total precisión moviéndonos en franjas mínimas de 1 DPI.

Construcción de alta calidad en aluminio, plástico y goma.

Emplea interruptores Omron con una vida útil de 50 millones de clics.

Cable USB trenzado de 1,8 metros de longitud.

Ergonomía perfecta para agarres tipo palma y muy cómoda para el resto de tipos de agarre.

Sistema de iluminación LED RGB con cuatro zonas totalmente personalizables de forma independiente.

Integración total con iCUE, la conocida herramienta de Corsair, lo que nos permite crear macros, ajustar la sensibilidad, calibrar la superficie y disfrutar de efectos de iluminación inmersiva.

Almacenamiento integrado para llevar nuestros macros y nuestros ajustes de iluminación a cualquier lugar.

Medidas: 119,4 mm x 77 mm x 42,4 mm.

Peso: 122 gramos.

Corsair Scimitar RGB Elite: nuestra experiencia

La calidad de construcción del Corsair Scimitar RGB Elite es tan buena que se deja notar desde que toca nuestras manos. El tacto es excelente, su robustez está fuera de toda duda y las sensaciones que transmiten tanto los botones de clic izquierdo y derecho como los del Key Slider están a la altura de lo que cabría esperar de un ratón de gama alta.

El proceso de instalación y de configuración es muy sencillo. Nada más conectarlo al puerto USB se activa la iluminación LED RGB y estamos listos para empezar a utilizarlo, aunque para sacarle todo el partido deberemos contar con el software iCUE. Si no lo tenemos instalado en nuestro equipo no pasa nada, podemos descargarlo desde la web oficial de Corsair. Es una herramienta gratuita, y nos permitirá convertir nuestro Corsair Scimitar RGB Elite en la herramienta perfecta para afrontar cualquier desafío, y en cualquier superficie.

A través de iCUE podemos configurar la iluminación LED RGB, ajustar el rendimiento (DPI), calibrar el ratón para adaptarlo a las particularidades de la superficie que estemos utilizando y crear macros y acciones. Como podemos ver en las imágenes adjuntas la interfaz es sencilla y muy intuitiva.

Bien, ahora toca hablar de la experiencia que hemos tenido escenarios de uso reales. Podríamos someter el ratón a diferentes pruebas sintéticas, pero lo que define de verdad el valor que ofrece es su comportamiento en escenarios reales. Para analizar el Corsair Scimitar RGB Elite he utilizado un equipo basado en Windows 10 y actualizado a la última versión de iCUE. No he tenido ningún problema a la hora de configurarlo y de instalarlo, y el consumo de recursos de iCUE fue mínimo en todo momento.

Con el objetivo de determinar su potencial real se ha convertido en mi ratón principal durante casi un mes, y lo he utilizado para todo, es decir, tanto para trabajar como para jugar. ¿Queréis conocer los resultados? Pues vamos a por ello.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que el proceso de asignación y de creación de los macros requiere que le dediquemos un poco de tiempo, pero una vez que hemos completado diferentes perfiles las ventajas que ofrece son fantásticas, incluso más allá del gaming.

Puedes asignar a los 12 botones programables la realización de acciones concretas vinculadas a tareas que realices con frecuencia o a programas que utilices habitualmente, como por ejemplo utilizar un botón para que abra directamente Microsoft Word, o para que ejecute un juego.

Esto nos permite crear numerosos atajos que nos ayudarán a ser más productivos en nuestro día a día, algo que, unido a la comodidad y a la precisión que ofrece el Corsair Scimitar RGB Elite, lo convierten en un ratón todoterreno. Sí, está especializado en juegos, pero es capaz de trabajar a un gran nivel en cualquier escenario de uso.

Ha llegado el momento que todos esperabais, toca hablar de juegos. He centrado mis pruebas alrededor de cuatro grandes títulos: League of Legends, World of Warcraft, Guild Wars 2 y Black Desert, y la diferencia que ha marcado el Corsair Scimitar RGB Elite ha sido enorme. El ratón ha respondido en todo momento con una precisión absoluta, y contar con diferentes atajos a habilidades en los 12 botones laterales me ha permitido disfrutar de un control perfecto.

Por ejemplo, en Guild Wars 2 el sistema de control cambió notablemente frente al Guild Wars. Este último permitía mover al personaje con clics de ratón para tener un poco más de margen a la hora de activar las habilidades con el teclado, algo que eché mucho de menos en la segunda entrega, que depende mucho más del teclado para todo.

Tener que mover al personaje y esquivar mientras utilizas las teclas «QWES» y tener que coordinar el uso de habilidades asociadas a los números del teclado puede llegar a ser complicado. Llevo jugando a Guild Wars 2 desde su lanzamiento y nunca he llegado a acostumbrarme del todo, pero gracias al Corsair Scimitar RGB Elite he podido superar este pequeño calvario de una manera sencilla y efectiva: vinculando las habilidades a los botones numéricos del lateral.

Debo decir que al principio cuesta un poco acostumbrarse, ya que al no haber utilizado de forma continuada este tipo de control tendía a utilizar el sistema clásico, es decir, me iba a los números del teclado, pero una vez que pasas el periodo de entrenamiento ya no quieres volver a un ratón normal. La experiencia ha sido fantástica en todos los juegos, y sí, utilizar sistemas de control de este tipo es completamente legal, no tenéis nada de lo que preocuparos.

Notas finales: una llave maestra capaz de cualquier cosa

El Corsair Scimitar RGB Elite es uno de los mejores ratones para juegos de gama alta que podemos encontrar ahora mismo en el mercado. Su valor se define perfectamente a través de su diseño, y ergonomía y su calidad de construcción, pero también a través de su versatilidad y de las diferentes posibilidades de uso que ofrece.

Es cierto que estamos ante un ratón que da lo mejor de sí en juegos de rol, estrategia y en MOBAs, pero sus opciones de personalización le permiten adaptarse a cualquier tipo de escenario y ofrecer una experiencia perfecta. En algunos casos he llegado a utilizarlo hasta doce horas en un día, y en todo momento ha respondido a la perfección.

Sacar el máximo partido al Corsair Scimitar RGB Elite requiere de un poco de esfuerzo por nuestra parte, ya que debemos crear los diferentes perfiles que queremos utilizar, pero una vez que los tenemos terminados podremos alternar entre ellos en segundos y disfrutaremos de nuestros juegos favoritos a otro nivel.

Si buscas un ratón que te permita aunar trabajo y ocio y eres un amante de los juegos de rol, de estrategia y de los MOBAs en general no lo dudes, el Corsair Scimitar RGB Elite es una apuesta segura.