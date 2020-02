Flashpoint, el proyecto que quiere preservar los juegos en Flash Player

Te contábamos en 2016 que a Flash Player le quedaban dos telediarios, pero al final han sido unos cuantos más. Las previsiones de los expertos, que preveían su desaparición para 2018, no se han cumplido, por lo que la despedida definitiva del formato multimedia llegará con el fin de su soporte oficial en diciembre de este mismo año.

En su momento Flash Player era lo más, es cierto, pero tanto las incesantes vulnerabilidades de seguridad que ha padecido como el avance de tecnologías estándares como HTML5 han terminado por enterrarlo. Es una muy buena noticia cuya relevancia comenzó en el segmento móvil y que poco a poco ha se ha ido extendiendo al escritorio.

Sin embargo, el adiós de Flash Player también acarrea pérdidas, y es que además de para animaciones audiovisuales y otro tipo de contenidos, ha sido un motor importante para la creación de miles de juegos de navegador web que, como es evidente, desaparecerán junto con la tecnología con la que cobraron vida. Así es como entra en juego, y nunca mejor dicho, Flashpoint.

Flashpoint es un proyecto destinado a preservar si no todos, muchos de esos juegos. Hasta el momento han recopilado casi 40 000 y en ello siguen. El cómo se podrá jugar una vez Flash Player no esté disponible para su instalación, es mediante un lanzador de código abierto que han desarrollado ex profeso, el cual es básicamente una biblioteca al estilo Steam (como puedes ver en la imagen sobre estas líneas) donde se listan todos los títulos descargados.

Si quieres probarlo, solo tienes que descargar Flashpoint, instalarlo y te mostrará el índice de títulos disponibles, los cuales se descargarán a medida que los ejecutes. Eso sí, ves con cautela porque el archivo que han creado pesa 241 GB. En Flashpoint encontrarás también juegos en otras tecnologías, como Java, HTML5 y casi todo lo que funcione a través de una navegador web, pero el foco principal es Flash Player.

Fuera de esta loable iniciativa se quedarán algunos juegos comerciales o los que requieren de un servidor para jugar en línea y carecen de modo para un único jugador, pero la verdad es que son los menos. Si los juegos en Flash Player destacaban por algo, es por tratarse en su mayoría de divertimentos humildes para disfrutar de manera casual.