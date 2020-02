Riot avanza detalles sobre su shooter: CS:GO más Overwatch

Durante el pasado mes de octubre, y con motivo de su 10 aniversario, Riot Games nos presentó un pequeño resumen y presentación con los futuros proyectos que planea añadir bajo el universo de League of Legends, con juegos como el ya disponible Legends of Runterra, y algunas propuestas todavía más sorprendentes como su shooter «Project A».

Y es que con tan sólo unos segundos de adelanto y unas pocas imágenes filtradas, sin duda este fue uno de los títulos que más atrajo nuestra atención.

Sin embargo, ahora «Project A» de Riot vuelve a ser noticia gracias al reciente testimono de HenryG, un conocido jugador profesional de CS:GO que ha tenido la posibilidad de jugar a la versión alpha del mismo para ofrecernos unas primeras impresiones y algunos detalles sobre las dinámicas principales.

If you’re reading this and you’re not familiar with what I do; I am known as HenryG, primarily a CS:GO commentator and former professional CS player. Down a similar vein to these upcoming tweets, I was also part of the first ever play-test of CS:GO in 2011 at Valve.

