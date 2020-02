Apple abre la puerta a permitir cambiar las aplicaciones predeterminadas en iOS

Apple siempre ha aplicado un férreo control sobre su propio ecosistema, algo que se ha recrudecido en el iPhone y el iPad al impedirse la utilización de otros motores web que no sean el WebKit de Safari. Estas restricciones afectan tanto a usuarios como a desarrolladores, pero dichas limitaciones no parecen importar demasiado mientras la tienda del gigante de Cupertino siga siendo una gran máquina para hacer negocio.

Sin embargo, Apple podría estar planteándose dar mayor libertad a los usuarios en futuras versiones de iOS, permitiéndoles cambiar las aplicaciones predeterminadas tanto en iPhone como en iPad para establecer otras procedentes de terceros. Actualmente los usuarios de iOS pueden descargar el software de su elección para cosas como la navegación y el correo electrónico, pero las de Apple suelen quedarse fijas como las predeterminadas.

La escasa libertad otorgada Apple hace que los usuarios tengan algunos problemas cuando lidian con los aspectos más integrados de iOS, como por ejemplo la compartición. Por ejemplo, incluso si se usa una aplicación de correo electrónico alternativa, la hoja de recursos compartidos del sistema establece de manera predeterminada los enlaces de correo, los documentos y otros contenidos a través de la aplicación de correo de Apple. Este enfoque, como no podía ser de otra forma viendo algunos precedentes, ha despertado las susceptibilidades de las autoridades antimonopolio al priorizar e imponer la corporación de Cupertino su software en detrimento de las soluciones de terceros.

Lo expuesto en el párrafo anterior supone un gran contraste en comparación con Android, que permite establecer la aplicación predeterminada en muchos frentes, haciendo que la seleccionada actúe de manera integrada con el sistema y sin que el usuario vea como otras que no quiere terminan actuando como intermediarias.

Posiblemente más por el miedo a ciertas autoridades que por benevolencia, Apple se habría planteado permitir a los usuarios establecer las aplicaciones que quieran para la navegación web y el correo electrónico en futuras versiones de iOS, aunque de momento lo mejor es mantener la prudencia hasta ver dicho cambio materializado e implementado en los modelos de iPhone y iPad todavía soportados.

Los cambios que podría introducir Apple no solo afectarían al correo electrónico y la navegación web, sino que además en iOS 13 se permitirá a Siri interaccionar con otros servicios de música que no son Apple Music. Esto podría abrir la puerta a la expansión de los altavoces HomePod, que por ahora no han conseguido asentarse como un producto popular debido a las limitaciones a nivel de ecosistema y a sus elevados precios.