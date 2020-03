Falta justo un mes para el lanzamiento de Resident Evil 3 Remake. Lo nuevo de Capcom llegará al mercado el 3 de abril y estará disponible para Xbox One, PS4 y PC. La compañía nipona no ha concretado qué mejoras gráficas ofrecerá en PS4 Pro y Xbox One X, pero podemos esperar algo similar a lo que vimos en Resident Evil 2 Remake.

Para ir abriendo boca GameSpot ha publicado recientemente un vídeo donde comparan Resident Evil 3 Remake con el clásico de 1999, y el resultado es fantástico. Está claro que nos encontramos ante un salto generacional enorme, y que las diferencias gráficas entre ambos juegos son abismales, pero al mismo tiempo son perfectamente identificables y el remake ha sabido mantener con gran acierto toda la esencia del original.

En el vídeo podemos ver varias escenas del original recreadas en el remake y el resultado es fantástico. Como os contamos en ocasiones anteriores en Resident Evil 3 Remake tenemos un enfoque mucho más marcado a favor de la acción, algo que contrasta con el toque de terror que presenta Resident Evil 2 Remake, un juego que tuvimos la ocasión de analizar en su momento y que nos dejó un gran sabor de boca.

Resident Evil 3 Remake apunta a lo más alto

Todo lo que hemos podido ver hasta el momento confirma que lo nuevo de Capcom tiene todas las papeletas para rivalizar con Resident Evil 2 Remake por el título de «el mejor remake de la historia». El RE Engine ha permitido a Capcom recrear de maravilla cada sección de Raccoon City, y tanto los escenarios exteriores como los interiores tienen un aspecto estupendo.

El modelado de los personajes es casi perfecto, las animaciones son muy buenas y los efectos de luces y sombras rozan la perfección. Habrá que ver, eso sí, cómo han resuelto el tema de la optimización. En este sentido tenemos razones para ser positivos, ya que Resident Evil 2 Remake escala muy bien incluso en equipos que apenas cumplen los requisitos mínimos. Dado que este utiliza el mismo motor gráfico que Resident Evil 3 Remake no hay razones para pensar que este último vaya a dar problemas.

Os recuerdo que para mover Resident Evil 3 Remake de forma óptima en 1080p necesitaremos un PC equipado con Windows 7 de 64 bits, un procesador Core i5 serie 4000 o un Ryzen 3 1200, 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica Radeon RX 570 o una GTX 1060 de 6 GB. Si contamos con un equipo más potente no tendremos problemas para disfrutarlo en resoluciones 1440p, siempre que ajustemos la calidad gráfica.