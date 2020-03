Las rebajas de primavera de GOG ya están aquí y pueden ser otra ayuda para soportar sin aburrirse los confinamientos en tiempos del coronavirus.

GOG es una de las mayores alternativas a Steam, el gran líder en plataformas de distribución digital de videojuegos. Es propiedad de la empresa polaca CD Projekt y está especializada en juegos clásicos más antiguos y lleva por bandera que todo lo que ofrece está libre de DRM y por tanto, el usuario no tiene que instalar un cliente especial para descargar o ejecutar los juegoscomo tampoco estar conectado a Internet o a la cuenta GOG para jugar.

Hace poco, anunció otra gran ventaja, la posibilidad de devolver un juego y obtener un reembolso hasta 30 días después de la compra, independientemente de si lo has descargado, ejecutado o jugado durante horas. Una práctica fantástica para pruebas que se mantendrá siempre y cuando los jugadores no abusen de ella.

Rebajas de primavera de GOG

La verdad es que nos gusta esta tienda. Cuenta con una buena comunidad, foros, canal de IRC (no oficial) y un grupo en el mismo Steam. La comunidad también propone juegos que le gustaría comprar y GOG intenta hacerse con la distribución. Organizan promociones casi todas las semanas (generalmente de viernes a domingo) donde se pueden encontrar verdaderas joyas a bajo precio.

Las promociones de cada estación suelen ser -como en Steam- las mejores del año y es una buena manera de adquirir ese juego que tienes pendiente. Además de ofertas de juegos individuales, los jugadores pueden crear sus propios paquetes y desbloquear descuentos adicionales comprando 3 juegos (5% de descuento adicional) u obteniendo un 10% de descuento adicional al comprar 5 o más juegos. También propone paquetes preconstruidos como:

Paquete Ubisoft: Settlers 3: Ultimate Collection (-50%), Far Cry (-60%), Heroes of Might and Magic 3: Completo (-75%), y otros.

Paquete Deep Silver: Outward (-50%), Pathfinder: Kingmaker – Explorer Edition (-60%), Saints Row IV: Game of the Century Edition (-75%), y otros.

Paquete 1C: Devil’s Hunt (-50%), Ancestors Legacy (-66%), Through the Woods (-80%), y otros.

Paquete Beamdog. Baldur’s Gate: Enhanced Edition (-50%), Icewind Dale: Enhanced Edition (-50%), Neverwinter Nights: Enhanced Edition (-50%), y otros.

XCOM 2 (-75%) que no debes de perderte, Blade Runner (-10%), Disco Elysium (-20%), They Are Billions (-20%), Forager (-25%), GreedFall (-33%), Banner Saga 3 (-40%), The Surge 2 (-45%), Age of Wonders: Planetfall (-50%), Neverwinter Nights 2 Complete (-50%), The Bard’s Tale IV: Director’s Cut (-50%), We Happy Few (-60%), Darkest Dungeon (-70%), BioShock Infinite Complete Edition (-75%), son otros de los destacados.

Date una vuelta. Hay muchísimo más en estas rebajas de primavera de GOG que se extenderán hasta el 30 de marzo y alcanzarán a 2.500 juegos rebajados hasta en un 90%. Vía | GOG