Detalles del código fuente de la GPU de la Xbox X Series y de otras soluciones gráficas de AMD presentes y futuras, han aparecido en GitHub. Los repositorios ya han sido eliminados tras la denuncia de la compañía por robo de propiedad intelectual, pero se desconoce el daño que pueda causar si como amenaza el pirata informático responsable sigue filtrando material.

Esta semana comenzaron a circular rumores de que una persona no identificada había obtenido de alguna manera el código fuente de la GPU de la Xbox X Series (nombre en clave Arden). También información relativa a la nueva generación de tarjetas gráficas Navi 21 y de otras soluciones ya comercializadas como la Navi 10, en concreto de las Radeon 5700 Series.

Siempre es difícil saber si esas filtraciones son verídicas, pero las medidas tomadas ayer por AMD tienden a apoyar la teoría. En un aviso bajo la norma antipiratería DMCA enviado a la plataforma de alojamiento Github, AMD identificó el repositorio ‘xxXsoullessXxx’ recientemente creado y un proyecto titulado «AMD-navi-GPU-HARDWARE-SOURCE» como la ubicación de propiedad intelectual robada.

«Este repositorio contiene propiedad intelectual propiedad de AMD y robada de AMD… La IP original se mantiene en privado y fue robada de AMD», describió la compañía. Github respondió quitando inmediatamente el repositorio, según la solicitud.

¿De dónde se obtuvo el código de la GPU de la Xbox X Series?

TorrentFreak ha localizado a la persona detrás del repositorio y le ha preguntado por el material que AMD había solicitado suprimir. Este individuo comentó que se trataba del código fuente de la GPU de la Xbox X Series y de otras gráficas de AMD. «En noviembre de 2019, encontré los códigos fuente de hardware de estas GPUs en una computadora pirateada», explicó. «El usuario no tomó ninguna medida efectiva contra la fuga de los códigos».

Cuando se le preguntó por más detalles sobre la ruta de extracción, les dijeron que fue mediante una combinación de factores. «El código fuente se logró inesperadamente desde una computadora // servidor desprotegido a través de algunas vulnerabilidades. Más tarde me enteré de los archivos que contenía. Los datos no estaban protegidos adecuadamente y ni siquiera cifrados«.

Preguntado si informó a AMD del caso su respuesta fue sorprendente: «No he hablado con AMD al respecto porque estoy bastante seguro de que en lugar de aceptar su error y seguir adelante, intentarían demandarme. Entonces, ¿por qué no simplemente filtrarlo a todos?».

Respuesta de AMD

AMD está, obviamente preocupada, aunque descarta que los datos robados sean esenciales para la seguridad o competitividad de sus productos. «En AMD, la seguridad de los datos y la protección de nuestra propiedad intelectual son una prioridad. En diciembre de 2019, nos contactó alguien que afirmó tener archivos de prueba relacionados con un subconjunto de nuestros productos gráficos actuales y futuros, algunos de los cuales se publicaron recientemente en línea, pero desde entonces se han eliminado».

«Si bien somos conscientes de que el autor tiene archivos adicionales que no se han hecho públicos, creemos que la IP de gráficos robados no es esencial para la competitividad o la seguridad de nuestros productos gráficos. No tenemos conocimiento de que el autor posea ninguna otra IP de AMD. Estamos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros expertos como parte de una investigación penal en curso».

Veremos cómo termina el caso. El pirata informático amenaza con publicar todo el material sustraído y además de ilegal, puede ser muy dañino. Las soluciones gráficas son un gran negocio y AMD es uno de los líderes del mercado con una participación de al menos un tercio de las gráficas dedicadas y otro tanto de las integradas en chipsets o en sus procesadores APUs.

Y qué decir de la GPU de la Xbox X Series, una Radeon semipersonalizada bajo arquitectura RDNA 2 con 3.328 shaders a 1.825 MHz con una potencia de 12,15 TFLOPs, que será uno de los componentes estrella de la nueva Xbox (también de PS5), que ha convertido a AMD en el suministrador principal de las últimas generaciones de consolas.