Hace unos días os contamos que Microsoft estaba preparando un evento dedicado a Xbox Series X para algún momento del mes de mayo, una información que, al final, se ha cumplido. El gigante de Redmond ha confirmado a través de Twitter el evento Inside Xbox, que tendrá lugar el 7 de mayo.

No hay duda de que Xbox Series X será la estrella del evento, pero este estará centrado en demostrar su potencial a través de los juegos. Esto quiere decir que conocemos los primeros juegos que recibirá dicha consola y podremos verlos en movimiento, lo que nos permitirá hacernos una idea aproximada del potencial real que será capaz de ofrecer.

Digo esto porque aunque sobre el papel las especificaciones de Xbox Series X son muy buenas al final lo importante es ver qué pueden dar de sí realmente en juegos. Recordad, por ejemplo, toda la expectación que generaron las consolas de la generación actual cuando se dieron sus especificaciones en bruto y lo que ocurrió después.

Creo que Microsoft aprovechará para demostrar no solo las mejoras gráficas de su consola de nueva generación, sino que también intentará centrar una parte del evento en el trazado de rayos y en las tecnologías avanzadas que incluirá dicha consola, como por ejemplo la latencia dinámica reducida.

El trazado de rayos es una tecnología de renderizado que permite crear una iluminación, unos reflejos y unas sombras realistas, pero es muy exigente y no se puede aplicar en sus tres vertientes en juegos actuales, de hecho ya hemos visto que incluso en juegos tan simples como Quake 2 RTX tiene un impacto tan enorme que ni siquiera una RTX 2080 TI puede moverlo de forma totalmente estable en calidad máxima sin tirar de resolución dinámica.

No debemos esperar, por tanto, que Xbox Series X sea capaz de utilizar el trazado de rayos de forma óptima, sino más bien de una manera similar a la que hemos visto en juegos como Battlefield V, Shadow of the Tomb Raider y Metro Exodus, aplicado a un aspecto en concreto.

En cuanto a los juegos que podríamos ver durante la presentación creo que Halo: Infinite será uno de los grandes protagonistas, y puede que también hagan acto de presencia la versión mejorada de Gears 5, Minecraft RTX y nuevas entregas de las franquicias Forza y Fable.

No puedo terminar sin destacar lo bien que lo está haciendo Microsoft con la etapa previa de Xbox Series X. La compañía ha sabido ver los errores que cometió con Xbox One, y está marcado el ritmo en la nueva generación, un ritmo que Sony, de momento, no puede seguir.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020