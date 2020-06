Esta no es una historia que empiece anteayer, no, los pagos con Whatsapp llevan años resonando, y es solo ahora cuando parece que, finalmente, los usuarios de la app de mensajería instantánea más empleada del mundo (seguida, curiosamente, por Facebook Messenger) van a poder empezar a realizar ciertas operaciones económicas sin tener que salir de la app y, claro, en relación con las personas con las que estemos comunicándonos en ese momento.

Tras un largo periodo de pruebas (nada menos que dos años, desde su despliegue en 2018) llevado a cabo en India, periodo en el se han modificado algunos aspectos y añadido algunas funciones, la función para realizar pagos con Whatsapp se estrena por ahora en Brasil, permitiendo tanto las transferencias entre particulares como el pago en establecimientos comerciales que sean compatibles con este nuevo servicio de pagos. Para emplearlo tan solo será necesario añadir el medio de pago autorizado (generalmente una tarjeta de débito / crédito) en Facebook Pay.

Sí, sí, has leído bien. Facebook ha debido pensarlo detenidamente y, en vez de desarrollar un sistema de pagos independiente, ha optado por portar parte del mismo para integrarlo en la app de mensajería instantánea. Algo que para algunas personas resultará una ventaja, y estoy pensando especialmente en aquellos que ya emplean Facebook Pay, mientras que supondrá una desagradable sorpresa para aquellos usuarios que desean poder realizar pagos con Whatsapp pero que no sienten demasiada simpatía por la red social y todos sus servicios.

Al menos en su puesta en marcha, el servicio es gratuito tanto para los emisores como para lo receptores de las transferencias. No obstante, al igual que ocurre con Bizum en España, las entidades bancarias pueden decidir aplicar algún tipo de coste a las operaciones realizadas con el servicio. De momento, en Brasil el servicio es compatible con las tarjetas Visa y Mastercard emitidas por Banco do Brasil, Nubank y Sicredi, lo que invita a pensar que para la puesta en marcha de los pagos con Whatsapp, Facebook ha debido negociar individualmente con cada entidad, y que el no cobro de comisiones haya sido uno de los puntos puestos sobre la mesa por los de la red social.

Algo muy interesante de los pagos con Whatsapp es su compatibilidad con con las funciones de catálogo de productos presentadas por Whatsapp el año pasado, y que permiten a pequeños vendedores y comercios crear sus propios catálogos de productos y «servirlos» de manera interactiva a través del servicio. Y es que la combinación de ambas funciones puede convertir Whatsapp en una sencilla pero cómoda y eficiente tienda digital.