EndeavorRX: un videojuego para tratar el TDAH

Como aficionado desde hace muchos años a los videojuegos, creo que mi agradecimiento a los desarrolladores de EndeavorRX va a ser eterno. Y es que son ya muchos los años escuchando, sobre todo en tertulias televisivas (alguien se olvidó de anotarlas en la lista de las plagas bíblicas) y en medios generalistas, la terrible influencia que suponen los videojuegos para los jóvenes. Un poco en la misma línea de los ataques que han sufrido los juegos de rol, el cine y la literatura fantásticos, determinados estilos musicales… en fin, todas esas cosas que estas personas ni entendían ni disfrutaban y que, por lo tanto, les daban miedo.

Pero no, no corras a buscarlo a la tienda de apps de tu dispositivo, ya que todavía no está disponible, y cuando lo esté solo podrás obtenerlo mediante una prescripción facultativa. Sí, has leído bien, y es que la agencia federal estadounidense FDA (Food & Drugs Administration), principal regulador en el país en lo referido a tratamientos farmacológicos, ha aprobado EndeavorRX, un vídeojuego para móvil, como tratamiento para determinados perfiles de TDAH (Trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad).

La aprobación de EndeavorRX como elemento terapéutico llega tras un exhaustivo ensayo clínico que, durante siete años, ha estudiado los efectos en 600 niños de entre 8 y 12 años que padecen TDAH, con el fin de comprobar si su uso continuado tenía algún efecto. A su favor, sin duda, que de una manera controlada no tiene efectos secundarios en los niños, y que además estos disfrutan al tratarse, al fin y al cabo, de un juego para iOS. Un juego, eso sí, que solo se puede obtener con receta médica.

Según los resultados del estudio, las mejoras en los pacientes que se trataron con EndeavorRX fueron significativas. Al finalizar, un tercio de los niños tratados ya no presentaban un nivel de afectación suficiente como para poder medir la presencia del TDAH. Este punto se alcanzó después de jugar al juego de evasión de obstáculos y recolección de objetivos durante 25 minutos al día, cinco días a la semana, por un total de cuatro semanas. Estas mejoras se prolongaron hasta un mes después de finalizado el tratamiento. y en cuanto a los efectos secundarios, principalmente frustración y dolor de cabeza, resultaron mucho más leves que los provocados por tratamientos farmacológicos.

Como decía al principio, esta noticia me resulta particularmente ilusionante, porque creo que ya está bien, por parte de muchos, de cargar contra los videojuegos como si fueran, per se, algo negativo. Y sí, soy consciente de que hay títulos bastante violentos, de los que poca o ninguna enseñanza se puede extraer. Pero ni eso significa que sean algo malo, ni menos aún que todos los videojuegos sean así. Me acuerdo, por ejemplo, de títulos como Kind Words, además obviamente de EndeavorRX, y me pregunto si los contertulios que tanto cargan contra los videojuegos han hecho tanto bien como muchos de estos desarrollos. Bueno, no me lo pregunto, ya sé la respuesta. Y seguro que tú también.