Las NVIDIA RTX 3000, las tarjetas gráficas de nueva generación serie «Ampere», estarán disponibles en septiembre según el cronograma publicado por IgorsLAB, un medio que ha acertado en la fecha de lanzamientos anteriores.

El cronograma lista todos los pasos antes del lanzamiento de un producto electrónico, desde la lista de materiales (BOM) necesarios para la producción, la creación de prototipos, la validación de los diseños a la entrega del firmware final para que los socios fabricantes lo incorporen en sus diseños.

Completando el listado, vemos el comienzo de la producción masiva en agosto y la presentación oficial del producto y lanzamiento en septiembre. Los datos cuadran con informaciones anteriores que apuntaban a un adelanto en la Gamescom 2020 que este año se celebrará en Colonia en un evento on-line a finales de agosto, para un lanzamiento final en la feria Computex de Taiwán que este año se ha retrasado a finales de septiembre por la pandemia del COVID.

NVIDIA RTX 3000

No se conoce oficialmente los modelos que el gigante verde comercializará para abrir su nueva generación de gráficas, pero todo apunta a cubrir la gama alta como ha sucedido en los últimos lanzamientos con dos modelos: RTX 3080 y RTX 3090.

La primera de la serie sería la GeForce RTX 3080, para la que se esperan 10 Gbytes de memoria dedicada con un ancho de banda mínimo de 18 Gbps y 4.352 núcleos CuDA. Sería un reemplazo directo a la actual RTX 2080 y superaría en rendimiento a la variante TI. Podría llegar con un diseño especial del PCB y el diseño de refrigeración. Aunque como el resto de información no se ha confirmado, un diseño así encarecerá el rpecio de una tarjeta que ya de base no sería económica (entre 800 y 1000 dólares).

La segunda gráfica, GeForce RTX 3090, sería bastante especial si termina confirmándose. NVIDIA no ha lanzado un chip x90 desde la GTX 690 en 2012. Antes de ello, la x90 era una tarjeta con doble chip y eso es algo que la compañía no ha empleado desde la Titan Z de 2014. La verdad es que no creemos que NVIDIA necesite instalar doble núcleo gráfico en esta tarjeta, pero tendremos que esperar. Dependiendo de ello, estaría un escalón por encima en rendimiento y precio de otra de las versiones a comercializar, la RTX 3080 Ti.

Si solo incluye un núcleo gráfico (como esperamos), los últimos rumores apuntan a unas especificaciones como las siguientes:

Núcleo gráfico GA102.

312 unidades de texturizado.

98 unidades de rasterizado.

78 núcleos RT para trazado de rayos.

624 núcleos tensor para inteligencia artificial.

Bus de 352 bits.

12 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz-18 GHz.

Wccftech tiene una teoría interesante para que NVIDIA emplee esta denominación x90 y no tiene que ver con su rendimiento. Con AMD e Intel lanzando productos para entusiastas de la serie ‘9’ (Ryzen 9 y Core i9 respectivamente), los chicos de marketing de NVIDIA creen que los usuarios asociarían la tarjeta con un componente de máximo rendimiento. Ve sumando dólares…