Google facilita la utilización de los enlaces profundos de Chrome con una extensión

Los enlaces profundos de Chrome es una característica que el navegador de Google implementó a principios de año y que lo más probable es que no sepas ni de qué se trata, pues soporte y aplicación so significan lo mismo y lo que no se ve, muchas veces es como si no existiera. Por eso se lanza ahora una extensión con la que facilitar la labor.

Para ponerte en contexto, los enlaces profundos de Chrome son una evolución realmente práctica de los enlaces profundos de toda la vida, tal y como te explicamos en el artículo Chrome, los enlaces profundos y los agoreros de la privacidad. Como puedes leer ahí, si la introducción de esta característica suscitó algún tipo de conversación, no estuvo relacionada con la funcionalidad que aporta, que es mucha, sino con majaderías que en el caso de Chrome, no vienen a cuento.

Pero si eres de los que suele compartir o nutrirse de enlaces a fragmentos de texto concretos a lo largo y ancho de la Web, por ejemplo para recabar documentación o realizar tareas similares, los enlaces profundos de Chrome te van a encantar. Y quien dice Chrome, dice cualquiera de los navegadores web derivados de Chromium, porque la función está soportada en todos ellos: Chrome, Microsoft Edge, Brave, Vivaldi, Opera…

Por si aún no te ha quedado claro: «En esencia, estos «enlaces profundos de Chrome» no son más que una evolución de los enlaces profundos corrientes y las anclas, con la particularidad de que permiten enlazar cualquier fragmento de texto de una página. La función se llama ScrollToTextFragment y hace lo dicho: enlazar el fragmento de texto que se incluya en el enlace, además de destacarlo con un fondo coloreado«. Así los describíamos en el artículo mencionado.

¿Quieres probar los enlaces profundos de Chrome por ti mismo? Simplemente pulsa sobre este enlace y lo verás, siempre que utilices algunos de los navegadores compatibles.

El único problema con los enlaces profundos de Chrome es su uso, pues requiere de modificar el código HTML del enlace y no es ni práctico, ni accesible para todo el mundo. Por eso, repetimos, Google lanza ahora una extensión con la que facilitar su uso: una vez instalada, solo tienes que seleccionar el fragmento de texto y mediante el menú contextual copiar el enlace. Tan sencillo como eso.

La extensión, de hecho, se llama Enlace al fragmento de texto muy posiblemente con el fin de no marear al personal y la puedes instalar el la Chrome Web Store para cualquier navegador compatible. Ah, y no te preocupes por si es de fiar o no, puesto que viene del mismo Google (si sabes a lo que nos referimos).