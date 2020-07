Windows 10 2004 sigue mostrando nuevos problemas

Es una pena decirlo, pero lo cierto es que con Windows 10 2004 Microsoft ha tenido un importante tropezón. Y es que vale, estamos de acuerdo en que cualquier cambio en un sistema operativo puede repercutir en muchos más elementos del mismo de lo que pudiera parecer en un primer momento, pero precisamente por eso, y antes de dar por finalizada y lista para distribuir una actualización de este tipo, deberían forzarse al máximo las pruebas. Y si en vez de May Update debe llamarse June Update o September Update, pues al final tampoco es tan problemático.

Y sí, es cierto, los ciclos de vida del software no es establecen arbitrariamente, existe una razón de ser tras los mismos y modificar una fecha puede traducirse en un cambio total del modelo seguido hasta ese momento. Lo entiendo, desde luego, pero en cualquier caso creo que es mejor asumir las consecuencias de realizar un cambio de este tipo, ya sea de manera puntual o reajustando todo el calendario, que ver cómo el goteo de fallos, problemas y demás, termina por convertir a Windows 10 2004 en una actualización fallida.

Y es peor aún cuando, pese a haber llegado a ese punto, y con más de un mes de vida de esta nueva versión del operativo, siguen apareciendo nuevas incidencias relacionadas con la actualización, y Microsoft tiene que reconocer el error y, a falta de una solución definitiva, ofrecer un método que permite, de manera temporal, acceder a las funciones afectadas por la actualización a Windows 10 2004. Una actualización que, no lo olvidemos, Microsoft está forzando en algunos sistemas.

El problema del que estamos hablando en esta ocasión afecta a los usuarios de OnDrive, que han empezado a informar de que desde que se actualizaron a Windows 10 2004 no pueden acceder desde el sistema operativo a los archivos que tienen sincronizados con el servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft. Así, ni es posible realizar una copia de seguridad de los archivos con los que están trabajando en la actualidad, ni recuperar aquellos ficheros replicados en el servicio.

Y no solo es eso, para complicar aún mas la situación, parece ser que muchos usuarios no solo no pueden acceder a las funciones de sincronización con la nube, sino que además también les resulta imposible abrir documentos previamente descargados, una vez que llevan a cabo la actualización.

La buena noticia es que el solucionador de problemas de Windows puede aplicar el procedimiento provisional diseñado por Microsoft para que los usuarios con Windows 10 2004 puedan volver a acceder a sus archivos en la nube desde el sistema operativo, así como reactivar la sincronización de los mismos para mantenerlos a salvo en caso de un fallo del sistema. No obstante, este sistema no siempre funciona y, en tal caso, los usuarios tendrán que llevar a cabo un procedimiento un tanto tedioso:

En primer lugar hay que abrir la consola del símbolo de sistema como administrador. Para ello, en la barra de búsqueda debes escribir CMD y, en el resultado que se mostrará, hacer click con el botón derecho (en PC) o una pulsación larga (en dispositivo táctil) y, en el menú que se mostrará, escoger la entrada «Ejecutar como administrador». Una vez en la consola, copia el siguiente texto y pulsa enter: reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Cldflt\instances /f /v DefaultInstance /t REG_SZ /d «CldFlt» Cuando el comando se haya ejecutado y el prompt vuelva a estar activo esperando un comando, cierra la ventana y reinicia el sistema. Ahora debes verificar que las funciones de OneDrive están activas. Para ello accede a la configuración del cliente del servicio en Windows 10 2004. El modo de hacerlo es localizar su icono en el área de notificaciones del sistema, hacer click con el botón derecho (o pulsación larga en dispositivos táctiles) y pincha en Configuración. Una vez allí, revisa que no se ha modificado la configuración del cliente y que, por lo tanto, están activas las funciones de sincronización que empleas habitualmente, así como que señalan a los archivos y carpetas correctos. Si empleas más de una cuenta de OneDrive, ten en cuenta que tendrás que repetir los pasos 4 y 5 con cada una de ellas, para asegurarte de que todo ha vuelto a la normalidad.

Esta es, como comentábamos antes, una solución temporal hasta que Microsoft publique un parche que solucione definitivamente el problema de Windows 10 2004 con OneDrive. Esperemos que llegue pronto pero, sobre todo, esperemos que sea el último problema imputable a esta actualización, porque la lista a estas alturas ya resulta bastante excesiva.