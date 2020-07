Cuando hablamos de gaming, lo primero en lo que pensamos suelen ser periféricos clásicos como el ratón, teclado, auriculares, o en última instancia, un monitor.

Sin embargo, tal y como hemos visto anteriormente, existen multitud de factores que pueden variar la calidad de nuestra experiencia, comenzando desde la propia iluminación, hasta la silla que utilizamos. Es por eso por lo que cada vez más jugadores optan por sustituir sus sillas de escritorio por sillas gaming.

No obstante, de igual manera que en el resto de periféricos podemos encontrar distintas gamas y calidades, cuando hablamos de sillas la cumbre estará sin duda coronada por la NobleChairs Epic. Y es que esta silla gamer ofrece una calidad de materiales y comodidad que sin duda hacen honor a su nombre.

Especificaciones NobleChairs Epic (Black/Green)

Chasis : Estructura de aluminio

: Estructura de aluminio Materiales : Cuero PU y espuma de alta densidad

: Cuero PU y espuma de alta densidad Tamaño/ergonomía : Medio-grande, con un peso de 28 kilogramos

: Medio-grande, con un peso de 28 kilogramos Peso máximo soportado : hasta 120 kilogramos

: hasta 120 kilogramos Reposabrazos : 4D, ajustables en altura, profundidad, longitud e inclinación

: 4D, ajustables en altura, profundidad, longitud e inclinación Suspensión : Pistón hidráulico de gas de clase 4

: Pistón hidráulico de gas de clase 4 Inclinación : De 90° a 135°

: De 90° a 135° Dimensiones respaldo : 30 x 87 cm hábiles, alcanzando los 55 cm de ancho total

: 30 x 87 cm hábiles, alcanzando los 55 cm de ancho total Dimensiones asiento : 36 x 49,5 cm hábiles, alcanzando los 55 cm de ancho total

: 36 x 49,5 cm hábiles, alcanzando los 55 cm de ancho total Dimensiones totales : 56,5 x 139,5 cm

: 56,5 x 139,5 cm Otros: Dos cojines (lumbar y cervical) incluidos

Paquete y montaje

Un gran detalle de la marca es que, desde el propio embalaje, notamos el gran cuidado con el que se trata a la NobleChairs Epic, con todos los componentes de la misma bien distribuidos y protegidos.

Y es que uno de los grandes temores a la hora de comparar estas sillas sigue siendo su montaje y la posibilidad de dañar la silla durante el proceso. Sin embargo, tal y como hemos visto en anteriores análisis como la Corsair T2 Warrior o la Cougar ARMOR S, este tipo de productos están diseñados para ser montados de manera muy sencilla y en apenas unos minutos.

De igual manera que cuando vamos a realizar cambios en nuestra torre del ordenador, en este caso será recomendable asegurar un espacio amplio de forma previa a iniciar el montaje para poder trabajar con comodidad y sin dañar la silla.

A continuación vamos a detallar los pasos que hemos seguido para su montaje. En nuestro caso hemos optado por comenzar desde la base y hacia arriba:

Comenzaremos por ensamblar las ruedas a la base de aluminio, un proceso que requerirá de algo de fuerza para hacerlo manualmente, por lo que os recomendamos que tratéis de dejarlas lo más sujetas posibles para, una vez apoyado sobre el suelo, terminar de insertarlos con el propio peso de nuestro cuerpo y la silla. Lo siguiente será encajar el sistema de suspensión y elevador de la silla, un pequeño cilindro que irá insertado en el espacio central de la peana. Seguido de la colocación de la pieza y embellecedor de plástico. Pasando ahora al asiento, deberemos colocar el cojín boca abajo y procedemos a colocar la base metálica incluida en la caja, así como los tornillos para fijarla a la estructura del asiento. También aprovecharemos para encajar los embellecedores y palancas para la regulación de altura e inclinación. A continuación, alinearemos y encajaremos la estructura del asiento al soporte de las ruedas. Llegando así a uno de los pasos más difíciles (sobre todo en el caso de que realicemos el montaje solos), tocará fijar el respaldo al asiento, ajustando los dos tornillos incluido en cada lateral. La mayor complicación de este paso será el hecho de sujetar el respaldo a la vez que lo montamos, pero si usamos una pared y bloqueamos el movimiento de las ruedas, podremos hacerlo con relativa facilidad. Para terminar, colocaremos los embecelledores en los laterales del respaldo para ocultar los tornillos y estructura metálica. Adicionalmente, a gusto de cada uno, podremos también colocar los cojines lumbar y cervical.

Nuestra experiencia

Con tan solo echar un vistazo a la silla, ya casi podemos palpar la gran comodidad de la NobleChairs Epic, una sensación que se reforzará desde el mismo instante en el que reposemos el cuerpo sobre ella. Y es que silla ofrecerá a la par un respaldo bastante robusto como mullido para la espalda y el asiento, con un formato ergonómico que se adapta perfectamente para el cuerpo medio (habiéndola probado personas de distintos sexos y complexiones desde los 60 hasta los 100 kilos).

en todas sus variantes, el sistema hidráulico responde a la perfección y no he notado ningún síntoma que indique fragilidad o la presencia cualquier tipo de problema. Tampoco ruidos al moverme sentado en ella, ni al levantarme y volver a sentarme, lo cual ha hace perfecta para su uso no sólo en espacios recreativos, sino incluso en entornos de trabajo.

Y es que los acabados generales de la NobleChair Epic dejan una silla que ante todo, transmite lujo y elegancia. El uso combinado de unos materiales de cuero sintético, tela, y acabados en terciopelo, nos agregan distintas texturas y sensaciones al tacto bastante agradables.

Y es que mientras que los bordes o la parte de reposo de la cabeza ganan esa robustez con el uso del cuero, los cojines de la cabeza y lumbar ofrecen una sensación mucho más flexible. Además, el último añadido de las microperforaciones para el asiento y respaldo, así como el bordado romboidal, ofrecen una gran sensación de transpiración frente a otras sillas gaming que hemos podido probar anteriormente.

Otro punto a favor es que, en lugar de utilizar materiales como el PVC (con una piel sintética basada en plástico) este modelo hace uso de una piel sintética basada en PU, utilizando materiales como el poliuretano, con una mayor calidad, resistencia y capacidad de adaptación a la temperatura corporal, que además logra un acabado mucho más similar al cuero verdadero cuero.

Sin embargo, un detalle en que quizás se quede algo corta, es la inclinación del asiento. Y es que a diferencia de la gran mayoría de sillas gaming disponibles del mercado, en esta ocasión la NobleChairs Epic contará con una limitación de inclinación máxima hasta los 135 grados, lejos de la horizontalidad total. Aunque cabe mencionar que el sistema de regulación de la misma resulta de lo más cómodo, con una capacidad de ajuste muy precisa y una gran cantidad de posiciones.

En cuanto a los reposabrazos, lo primero a resaltar es que contamos con una superficie de apoyo ligeramente más ancha de lo normal, aunque sin la presencia de ningún tipo de surco o diseño ergonómico.

En compensación, la NobleChairs Epic nos ofrece un sistema de ajuste 4D, con el que podremos no sólo regular la altura, sino la profundidad y orientación de los mismos, ofreciendo un resultado final de lo más cómo, y la posibilidad de ajustar la silla en el momento para cada una de nuestras tareas y necesidades.

Si bien es cierto que en mi caso me gusta utilizar ambos cojines cervical y lumbar, es cierto que, sobre todo para aquellos que no estén acostumbrados al uso de este tipo de sillas, estos añadidos podrían llegar a ser algo incómodos al principio. Por suerte, ambos cojines podrán ajustarse tanto en posición como en presencia, ya que podremos sacarlos de la silla con una gran facilidad.

Disponible ya a través de distribuidores como CaseKing, que suministra a todo el territorio de España y Portugal, actualmente podemos encontrar esta gama NobleChairs Epic disponible desde los 331 euros, ligeramente más barata que el de la tienda web de la marca, y que sin duda hacen de esta silla gaming una de las opciones más interesantes para los jugadores, y en el resto de variantes de color disponibles, que cambiarán los detalles verdes de la silla mostrada en este análisis por tonos negros, rojos, azules o blancos.

No obstante, también podremos encontrar otras dos versiones disponibles con materiales de mayor calidad, cuyos precios ascenderán hasta los 549 euros en el caso de la piel real, y hasta los 999 euros para el más exclusivo modelo de piel napa.