‘Far Cry 6’ está en camino y Giancarlo Esposito interpretará al malo

Hablábamos la semana pasada de los más que rumores acerca de una nueva entrega de la franquicia de Far Cry no por que se hubiese descubierto nada del propio juego, sino porque se tenía la sospecha fundada de quién iba a protagonizar al maloso de turno. Y una vez más, rumores o, más bien, comentarios al azar y mentes inquietas, funcionaron como un reloj.

Bastó con que alguien en la prensa especializada -en videojuegos- leyese una entrevista de Giancarlo Esposito en la que comentaba que había participado en juego que «iba a ser grande», pero del que no podía decir nada, para se le enlazase directamente con el retorno de la franquicia de Ubisoft. Hubo un medio que incluso llegó a confirmarlo, retirando a posteriori la noticia.

Y de los más que rumores pasamos a las filtraciones, y es que otro alguien pudo acceder a una captura de la Play Store de Hong Kong en la que se mostraba la ficha de Far Cry 6, incluyendo una imagen promocional en la que aparece Esposito. ¿Y acaso ha sido confirmada esta filtración por Ubisoft? Pues no. Pero la información recorrió Twitter…

Y Ubisoft no tardo en ‘responder’ a través de todos sus canales oficiales en la plataforma, advirtiendo que «Anton no estaría contento».

Anton no está muy satisfecho… Nos vemos el domingo en #UbiForward. pic.twitter.com/HBEtNJeDYS — Ubisoft España (@Ubisoft_Spain) July 10, 2020

Como indican en ese tuit, darán más información cuando se celebre el evento en línea Ubisoft Forward, previsto para el domingo 12 de julio. O sea, para mañana mismo. Entonces desvelarán sus planes y lanzamientos para lo que queda de año y más allá, y entre ellos se espera que presenten Far Cry 6. NO obstante, si la ficha del juego no miente, su lanzamiento está fechado para el próximo 18 de febrero de 2021. Veremos si confirman, o desmienten.

En cuanto a Esposito, sobre quien nos extendimos más en el anterior artículo porque es un actor de primera, queda claro que está en el juego y es más: de acuerdo a la mencionada ficha, interpretará a Anton Castillo, dictador del «paraíso tropical de Yara». También queda claro que le gusta fumarse un buen puro.

Por cierto, con este último dato se confirmaría también otro de los rumores sobre Far Cry 6: la puesta en escena de ‘un destino más exótico‘ que el visto en su entrega previa; aunque las predicciones que suscitó y que trasladaban la acción a Alaska, parece que se quedarán lejos del sitio elegido finalmente.