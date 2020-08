Cuando AMD lanzó los Ryzen 3000XT no pude evitar quedarme con cara de circunstancia. No podéis culparme, los que nos leéis habitualmente ya sabéis de sobra que esa línea de procesadores ofrece un valor calidad-precio muy flojo, tanto que, francamente, no tienen ningún sentido.

Ya expliqué el motivo en su momento, pero por si alguien no lo recuerda lo repetiré una vez más. Los Ryzen 3000XT son un simple refresco de los Ryzen 3000X que mantienen las especificaciones de aquellos, y que se limitan a mejorar un poco las frecuencias de reloj. Hasta aquí todo bien, pero el problema es que, en algunos casos, AMD está cobrando 100 euros más por una mísera subida de 100 MHz.

Vamos a verlo con ejemplos concretos. El Ryzen 9 3900XT cuenta con 12 núcleos y 24 hilos, y funciona a 3,8 GHz-4,7 GHz, modo normal y turbo. Su precio ronda, de media, los 530 euros. Por su parte, el Ryzen 9 3900X tiene 12 núcleos y 24 hilos, y funciona a 3,8 GHz-4,6 GHz, modo normal y turbo. Su precio medio es de unos 430 euros. Creo que el problema es evidente, el primero cuesta 100 euros más y solo ofrece a cambio 100 MHz extra de frecuencia en el modo turbo, y encima con un único núcleo activo.

Tengo claro que los procesadores Ryzen 3000 ofrecen un excelente valor en relación calidad-precio, y que gracias a ellos se ha producido una guerra de precios que nos ha beneficiado a todos, pero no hay manera de justificar la enorme subida de precio que traen los Ryzen 3000XT, una realidad que no ha pasado inadvertida para nadie, y que Intel ha sabido aprovechar.

Intel pone en evidencia el pobre valor de los Ryzen 3000XT

En un reciente evento titulado «el mundo real», Intel ha sabido jugar muy bien sus cartas, y ha aprovechado el alto (e injustificado) precio de los procesadores Ryzen 3000XT para dar una imagen más positiva del Core i7 10700K, un procesador que tiene 8 núcleos y 16 hilos, y que puede trabajar a 3,7 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo.

La comparativa que ha realizado Intel se ha centrado en juegos, y ha hecho hincapié en que el Core i7 10700K rinde mejor «en el mundo real» que el Ryzen 9 3900XT. También ha destacado que tiene un coste inferior.

Lo sé, hay muchas cosas que Intel ha obviado para simplificar la comparativa, pero hay que reconocer que nada de lo que ha dicho es mentira, el Core i7 10700K rinde mejor en juegos, y en muchas aplicaciones del mundo real porque no se aprovechan los 12 núcleos y 24 hilos del Ryzen 9 3900XT. También es más barato, ya que ronda los 400 euros.

Intel lidera si hablamos de juegos, pero el Ryzen 9 3900XT tiene cuatro núcleos y ocho hilos más, lo que lo convierte en un chip mucho más potente en entornos multihilo y le otorga, además, una mayor vida útil (debería envejecer mejor). No debemos olvidar, además, que el Ryzen 9 3900X tiene un precio de 430 euros y ofrece, prácticamente, el mismo rendimiento que la versión XT.

Si AMD no hubiera lanzado los Ryzen 3000XT Intel no habría podido hacer esta comparativa, ya que habría tenido que utilizar el Ryzen 9 3900X, y este ofrece un valor calidad-precio muy superior al del Core i7 10700K.

Es una lástima que el gigante de Sunnyvale cometa errores de este tipo, ya que son totalmente innecesarios. Sigo pensando que AMD debería olvidarse de una vez de la carrera de los MHz y no volver a lanzar otra generación del estilo de los Ryzen 3000XT. Está claro que cuando nos encontramos en un escenario como el actual, en el que ambas generaciones de procesadores, los Core 10 y los Ryzen 3000, tienen un IPC tan ajustado cada MHz cuenta, pero el valor precio-rendimiento también, y es ahí donde AMD debe seguir centrando sus esfuerzos.

Si todo va según lo previsto, Zen 3 podría marcar un importante punto de inflexión, ya que se espera que supere el IPC de los Core 10 de Intel y que ofrezca, por tanto, un mayor rendimiento monohilo incluso a frecuencias inferiores.