El SoC Apple A14 es un paso adelante, pero solo a medias

Uno de los grandes protagonistas de la «keynote» que celebró ayer el gigante de Cupertino fue el SoC Apple A14, un chip de nueva generación que dará vida al nuevo iPad Air, y que también veremos en los nuevos iPhone 12, cuya presentación se espera para finales de septiembre o principios de octubre.

Las expectativas estaban muy altas, sobre todo por las posibilidades que planteaba el salto al proceso de 5 nm de TSMC, pero al final la presentación del SoC Apple A14 nos dejó sensaciones contrapuestas. Habíamos visto rumores que apuntaban al salto a una configuración de 8 núcleos divididos en una estructura big.LITTLE, es decir, en un bloque de cuatro núcleos de alto rendimiento y otro bloque de núcleos de alta eficiencia, pero al final esto no se ha cumplido.

Apple ha optado por mantener la misma configuración que venimos viendo desde el lanzamiento del SoC Apple A11, seis núcleos divididos en un bloque de dos núcleos de alto rendimiento y un bloque de cuatro núcleos de alta eficiencia. En este sentido no hay cambios, aunque como cabía esperar la compañía de la manzana ha introducido mejoras a nivel de arquitectura para impulsar el rendimiento de su nuevo chip.

SoC Apple A14: CPU un 40% más potente que el Apple A12, ¿pero cómo rinde frente al A13?

Fue, sin duda, uno de los momentos más extraños de todo el evento de ayer. Por alguna razón que no acierto a comprender, la compañía de la manzana decidió comparar el rendimiento a nivel CPU del SoC Apple A14 con el SoC A12, utilizado en los iPhone Xr y iPhone Xs, y no con el SoC A13, que es el que monta el iPhone 11.

Por otro lado, la compañía de la manzana no especificó si ese aumento de rendimiento aplica a nivel monohilo (un núcleo activo) o multihilo (todos los núcleos activos). Puede que sea un valor medio de ambos, pero me inclino a pensar que lo más probable es que se refiera al aumento de rendimiento multihilo.

En cualquier caso, lo importante es que Apple ha comparado un SoC de nueva generación no con el modelo inmediatamente anterior, sino con otro que está dos generaciones por detrás. Lo interesante no es comparar un chip nuevo con otro mucho más antiguo, sino con el inmediatamente anterior, y en este caso debería de haber realizado la comparativa de rendimiento con el SoC Apple A13.

Si ponemos en contexto la información que ha dado Apple, y la que teníamos de cuando se produjo la presentación del SoC Apple A13, podemos sacar en claro que la diferencia de rendimiento a nivel de CPU entre este y el nuevo SoC Apple A14 rondaría entre un 15% y un 20%, en el mejor de los casos. ¿Decepcionado? Pues no deberías, la compañía de la manzana ha sido la primera en completar un diseño viable en proceso de 5 nm, un salto importante que permitirá mejoras notables en términos de eficiencia energética (rendimiento por vatio consumido).

Sé lo que estáis pensando, que no todo el mérito es de Apple en este sentido, ya que al final es TSMC quien le «cocina los chips», pero el gigante taiwanés no tendría nada que hacer si el diseño de la firma de la manzana no fuese viable a la hora de ser transferido a la oblea de silicio, así que tenedlo en cuenta.

Otras mejoras importantes: GPU un 30% más potente y más rendimiento en IA

El SoC Apple A14 integra una nueva GPU Apple con cuatro núcleos gráficos que rinde un 30% más que la solución integrada en el Apple A12. La compañía de la manzana volvió a dejar en el aire el incremento de rendimiento que ofrecería dicha GPU frente a la que monta el SoC Apple A13, pero tranquilos, no os voy a dejar con la duda. Partiendo de los valores medios que tenemos la diferencia sería de entre un 8% y un 10%.

Si hablamos de inteligencia artificial, el SoC Apple A14 cuenta con una unidad de procesamiento neural de última generación que suma 16 núcleos y tiene un rendimiento pico de 11 TOPs, lo que nos deja un salto generacional enorme frente al SoC Apple A13, que alcanza los 6 TOPs. Este último dato sugiere que Apple ha centrado el tiro en mejorar el rendimiento del SoC Apple A14 en tareas de inteligencia artificial.

Por lo que respecta a la eficiencia, no tenemos todavía valores oficiales, así que no podemos realizar una comparativa fiable. Con todo, existen dos grandes posibilidades sobre la mesa: que Apple haya ajustado al máximo el rendimiento manteniendo (o elevando ligeramente) el consumo, o que la compañía de la manzana haya afinado el rendimiento para ofrecer un consumo inferior. Personalmente me inclino por la primera opción, pero todavía no tenemos confirmación oficial.

Apple A14X: ¿una versión para equipos MacBook?

Es muy probable que la compañía de la manzana esté preparando una versión del SoC Apple A14 mucho más potente que estaría dirigida a impulsar la transición de la arquitectura x86 a la arquitectura ARM en su línea de equipos Mac y MacBook.

En este sentido, el primer paso que dará Apple, según los principales analistas, será lanzar un MacBook «asequible» basado en el chip Apple A14X, un silicio que mantendrá la base del Apple A14 y el proceso de 5 nm, pero que vendrá, en teoría, con dos novedades importantes: una CPU de 8 núcleos (cuatro núcleos de alto rendimiento + cuatro núcleos de alta eficiencia) y una GPU mucho más potente.

Si todo va según lo previsto, ese nuevo MacBook «económico» con SoC Apple A14X será presentado aprovechando el evento dedicado a los iPhone 12, lo que significa que tendremos más información entre finales de este mes y principios del mes que viene.

El precio de venta todavía no ha trascendido, obviamente, pero se rumorea que este nuevo portátil de Apple podría llegar al mercado con un coste aproximado de 799 dólares.