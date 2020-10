MEGA celebra sus 200 millones de usuarios regalando 200 cuentas de 2 TB

MEGA, el servicio de almacenamiento de archivos en la nube, está a punto -cuando leas esto, podría haberlo conseguido ya o quizás estar a punto de hacerlo- de sobrepasar los 200 millones de usuarios, una cifra que puede sonar a poco según con qué se la compare, pero que en la compañía neozelandesa quieren celebrar por todo lo alto.

En concreto, «Una vez que alcancemos los 200 millones de usuarios, seleccionaremos al azar 200 nuevos usuarios de las primeras 12 horas para recibir una cuenta MEGA de almacenamiento seguro en la nube de 2 TB gratis, ¡durante 10 años!«, ha publicado la compañía a través de su cuenta oficial en Twitter.

Por supuesto, no ha tardado en salir algún que otro seguidor a señalar lo feo que está que premien a los nuevos usuarios y no a los que llevan con ellos años, pero así lo han decidido en MEGA y tampoco cabe renegar mucho, pues a nadie se le impide abrir una cuenta nueva cuando toque la campana por si acaso tiene suerte.

We’re almost there guys! 😄 After we hit 200M users we’ll randomly select 200 new users from the first 12 hours, to receive a free 2TB secure cloud storage MEGA account – for 10 years!

Keep an eye on our live counter https://t.co/Z4Lmfm5Owe

T&Cs: https://t.co/tlz0c7ODcn pic.twitter.com/biPDGWu90Z

— MEGA (@MEGAprivacy) October 9, 2020