Cuando, para probarlo, me di de alta en Game Pass, obviamente instalé Xbox Game Bar, el complemento del sistema que, del mismo modo que GeForce Experience y el overlay de Steam entre otros, te muestran, de manera superpuesta a los juegos, información y acceso directo a funciones que resultan especialmente útiles cuando estás jugando. Desde capturas de pantalla hasta comunicarte con otros jugadores o, incluso, en el caso del overlay de NVIDIA, la posibilidad de retroceder unos segundos en el tiempo de un juego, para enmendar una acción errónea.

Este tipo de complementos siempre me han parecido muy útiles, así que cualquier mejora y novedad en los mismos me parece un avance. Y, como sabemos hoy por Bleeping Computer, Xbox Game Bar acaba de añadir una nueva y muy interesante función informativa, ya que a partir de ahora es posible gestionar aplicaciones y procesos abiertos en el sistema sin tener que salir al administrador de tareas de Windows, algo que en algunos casos puede tener una incidencia negativa en el juego, especialmente si es online y no podemos pausar la partida.

Esta función ha estado en pruebas desde principios de octubre, y solo algunos jugadores obtuvieron acceso a la misma de manera temprana. Sin embargo, y con la última actualización de Xbox Game Bar, que está llegando de manera progresiva a los diversos markets internacionales (de momento esperamos su llegada al español). En el momento de publicar esta noticia todavía no está disponible, al menos fuera del canal insider, por lo que entiendo que su disponibilidad aquí se producirá en cuestión de días.

Del mismo modo que Xbox Game Bar ya mostraba el agregado de consumo de CPU, GPU y memoria en el lateral izquierdo, este nuevo administrador de procesos simplificado muestra esa información para cada aplicación y proceso, y además le suma el consumo de disco, permitiendo identificar rápidamente cuáles pueden estar incidiendo negativamente en el sistema y, por lo tanto, penalizando la experiencia de juego. Además, será posible cerrarlos directamente desde allí, siempre y cuando dicho proceso no exija la participación del usuario (por ejemplo guardando un documento abierto y con cambios).

Xbox Game Bar es un complemento gratuito y que se puede emplear en cualquier momento y con cualquier juego (en la imagen inferior la puedes ver en uso con la versión de Steam de Cities:Skylines), no solo con los de Microsoft, por lo que puede ser una opción interesante incluso en combinación con otros overlays que, al menos de momento, no dan acceso a una función de este tipo. Si quieres probarlo, puedes descargarlo desde la tienda de aplicaciones de Windows y, para abrirlo, simplemente tendrás que pulsar simultáneamente las teclas Windows y G.

Imagen: Bleeping Computer