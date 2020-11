Anunciado por primera vez a principios de este año con un pequeño teaser, la final de League of Legends World Championships ha servido como escenario para la presentación de un nuevo vídeo centrado en la historia de Ruined King: A League of Legends Story, la próxima entrega de Riot Games.

Desarrollado por Airship Syndicate, el equipo detrás de Darksiders Genesis, en esta ocasión nos encontraremos con un RPG para un jugador centrado en los combates estratégicos por turnos, con una trama que tendrá lugar en las regiones de Bilgewater y Shadow Isles y que se centrará en la historia del Rey Arruinado.

Sin embargo, este no será el único personaje icónico de League of Legends que haga su aparición aquí, ya que, aunque principalmente tomaremos control de algunas caras nuevas creadas específicamente para este título, también podremos reclutar a algunos campeones como Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri o Pyke a nuestro grupo.

Así pues, aunque por el momento todavía se mantiene un gran secretismo alrededor de Ruined King, ya se ha confirmado oficialmente su lanzamiento en España para principios de 2021, con una presencia en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (a través de Steam y Epic Games Store), además de las futuras versiones para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, a las cuales se podrá actualizar de manera completamente gratuita desde la actual generación de consolas.

«Ruined King es una gran forma de expandir el mundo de Runeterra tanto para nuevos jugadores como para los fans más dedicados de League of Legends«, comentó Leanne Loombe, responsable de Riot Forge, «Estamos encantados de poder explorar las historias y los campeones que los jugadores han disfrutado durante años y no podemos esperar a que nuestros jugadores se embarquen en esta nueva aventura con nosotros«.

Y es que de hecho se tratará del primer juego lanzado bajo el sello editorial independiente de Riot Games, Riot Forge, ya presentado el año pasado como parte de una nueva iniciativa para asociarse con otros desarrolladores para expandir el universo de League of Legends a nuevos juegos y géneros.

La expansión del universo League of Legends

Nos encontramos ya con la tercera entrega independiente dentro del mundo de League of Legends, precedida por el juego de estrategia «autochess» Teamfigt Tactics, la entrega de cartas Legends of Runeterra y la todavía pendiente por aterrizar adaptación del título original para móviles y tabletas, League of Legends Wild Rift.

Aunque también deberíamos sumar Valorant, la primera toma de contacto de la compañía con el mundo de los shooters en primera persona, lanzada de manera completamente independiente de su universo de juegos principal. Una línea que, aparentemente, también seguirá CONV/RGENCE, otra aventuras para un jugador que aterrizará en PC y consolas, y para la cual se esperan nuevos detalles dentro de 2021.