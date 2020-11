Cómo vender con seguridad un smartphone de segunda mano

Es probable que estés pensando en cambiar el móvil inteligente aprovechando las ofertas del Black Friday 2020. Suele ser uno de los artículos que más se venden en estas jornadas promocionales y el segmento donde más oferta puede encontrarse y en todos los rangos de mercado.

Si quieres ahorrar algo de dinero en la compra debes saber que el mercado del smartphone de segunda mano se mueve bastante a través de distintas opciones. Hay empresas especializadas que los compran, fabricantes que ofrecen la entrega para abaratar la compra de nuevos o venta directa de usuario a usuario en portales on-line, redes sociales o foros.

Si quieres vender tu smartphone para comprar un nuevo modelo no vas a tener demasiados problemas siempre que esté en buenas condiciones de uso y te ajustes a los precios que marca el mercado minorista. No te sorprenda si tienes que rebajarlo sobre tu idea inicial porque salvo modelos contados (especialmente los iPhone de Apple) la pérdida de valor suele ser bastante grande en cuanto llegan nuevas generaciones. Además, el canal minorista de reacondicionados también presiona a la baja.

Smartphone de segunda mano

Sea utilizando alguno de los canales de venta o si no terminas de verlo claro porque el precio de venta no te satisface y optas por regalarlo, por ejemplo entregándolo a algún familiar, hay algunas tareas a realizar antes de deshacerte del terminal, principalmente hacer copias de seguridad de nuestros datos y archivos para traspasarlos al dispositivo nuevo de la manera más segura, sencilla y rápida.

Y también asegurarnos que nos desvinculamos completamente del terminal que vendemos para no dejar en manos de terceros nuestra información personal. No es infrecuente adquirir un smartphone de segunda mano y comprobar que la memoria interna tiene apps instaladas y nombres de usuario y contraseñas para acceso a distintos servicios. O la microSD llena de imágenes, algunas comprometidas… Si el móvil ha caído en manos de algún desaprensivo y no has borrado toda la información te puede liar un buen tinglado. Debemos borrar absolutamente todo antes de venderlo.

Guardar datos

Lo primero que debemos hacer es crear una copia de seguridad de todos los datos del terminal. Ello incluye fotografías, vídeos, documentos, mensajes, contactos y más. Hay varias maneras de hacerlo. Personalmente, me gusta hacer una copia completa a un PC o unidad externa, tanto de la memoria interna del terminal como de la microSD (si la tenemos instalada) por si hay algún problema en el cambio de terminal o en la sincronización posterior a los servicios Cloud que seguramente estemos usando.

También debemos asegurarnos que estos servicios en nube están puestos al día con los últimos cambios y archivos añadidos al terminal. Aquí se incluyen servicios generales de almacenamiento on-line tipo Dropbox u OneDrive o aquellos especializados en fotografía como Amazon Fotos o Google Fotos.

Lo mismo con el resto de las aplicaciones que utilicemos. La mayoría tiene su propio sistema de backup y suelen sincronizarse regularmente, pero asegúrate de ello. Una de las más usadas, WhatsApp, crea copias de seguridad automáticas del historial del chat (y del contenido) conectada con Google Drive, pero debe gestionarlo el usuario en la configuración.

Tanto Android como iOS tienen una herramienta de backup integrada en los ajustes generales y es otro punto que debemos revisar para asegurarnos que han realizado una última copia de seguridad de los datos. En Android, es probable que estés usando una cuenta de Google y ello facilita la tarea, ya que guarda automáticamente el importante apartado de los contactos, calendario, Gmail, las aplicaciones de Play Store, e incluso otros ajustes como fondos de pantalla, idioma, zona horaria, etc.

En cuanto al resto de aplicaciones, existen herramientas gratuitas para realizar una copia de seguridad de las mismas. Personalmente, en un cambio de dispositivo, prefiero instalar las apps «a mano» aprovechando de paso para hacer limpieza, pero si te interesa algo más automatizado, herramientas como Titanium Backup son una de las mejores, aunque requiere que el terminal esté rooteado. Hay muchas generales de este tipo y también especializadas para otras tareas como guardar todos los SMS. Un ejemplo es SMS Backup & Restore.

Transferir datos al nuevo smartphone

Si has adquirido el nuevo móvil antes de desprenderte del antiguo, puedes intentar transferir todos los datos. Sin embargo, el problema es que no es fácil transferir datos de aplicaciones externas entre dispositivos Android. No existe una solución oficial de Google para esto y aunque algunos fabricantes de equipos originales sí lo ofrecen generalmente no suele funcionar bien con dispositivos de otras marcas ante las personalizaciones implementadas.

Si vas a cambiar entre dispositivos Samsung, puedes hacer uso de Smart Switch Mobile. Otros fabricantes tienen las suyas como OnePlus, que ofrece la aplicación OnePlus Switch. Los resultados tienden a ser impredecibles e incluso con terminales de la misma marca hay errores cuando se realiza (como suele ser común) sobre diferentes modelos y versiones de Android.

En la mayoría de smartphones para consumo es cuestión de minutos poner el terminal al día, por lo que no recomendaríamos esta opción apostando por la opción más segura que comentábamos en el primer punto, una buena copia de seguridad de archivos, datos y apps en su caso, para después hacer una instalación desde cero.

Eliminar la cuenta de Google

Si tu terminal antiguo es Android, es muy probable que cuente con la Protección de restablecimiento de fábrica (FRP). Es una capa adicional introducida por Google como medida de seguridad, que impide el restablecimiento del terminal para situaciones de robo o extravío del terminal.

Obviamente, hay que eliminar esa protección antes de vender un smartphone o regalarlo para que un tercero pueda usarlo. Para ello, deberás eliminar todas las cuentas de Google que hayan iniciado sesión en el dispositivo. Ve a la herramienta de Configuración > Cuentas, selecciona y elimina la cuenta de Google que utilizaste por primera vez para iniciar sesión en el dispositivo.

Restablecimiento de fábrica

Una vez que hayas terminado de salvaguardar tus datos, debes restablecer el terminal a su estado de fábrica para desvincularte por completo del mismo. Esto eliminará todas las cuentas, archivos y datos del almacenamiento interno y esencialmente volverá a poner el software en un estado no utilizado. De esta forma, cuando el nuevo propietario de tu teléfono antiguo tenga en sus manos el dispositivo, lo configurará desde cero tal y como hacemos cuando compramos un nuevo móvil.

Lo mismo con la tarjeta microSD. Si la vamos a dejar incluida con el terminal hay que asegurarse que no contiene ningún dato personal nuestro. Hay muchas apps para eliminar esos archivos, básicamente formateando la tarjeta desde el mismo móvil. Otra opción es conectar el terminal al PC y formatear la tarjeta desde allí para eliminar los datos. Cuidado con las tarjetas de memoria porque incluso así hay determinado software de recuperación con el que un tercero podría obtener nuestros archivos.

Retirada de la SIM, microSD, limpieza y embalado

Una vez realizadas las tareas de software, toca el apartado del hardware, retirando la tarjeta SIM que vamos a utilizar en el terminal nuevo y la tarjeta de memoria microSD si está soportada. Personalmente no me gusta entregar la microSD con un smartphone de segunda mano por los motivos comentados en el punto anterior. O saco la tarjeta, la conecto al PC y la formateo a bajo nivel o simplemente incluyo una nueva de fábrica. Una tarjeta básica cuesta menos de 10 euros.

Tampoco conviene incluir auriculares usados por motivos sanitarios. El comprador ya tendrá los suyos propios y en cualquier caso, si quieres incluirlos siempre tienen que ser modelos nuevos. Los básicos por cable, como las microSD son baratísimos. Faltaría realizar una limpieza a fondo del terminal. Hay que hacerlo siempre, pero ahora mucho más en tiempo del COVID.

Si conservamos el embalaje original (como es recomendable), solo nos resta guardar el móvil, el cargador, los accesorios que trajera de serie (con las excepciones comentadas) y aquellos que hayamos adquirido por separado como fundas, carcasas o protectores de pantalla. También es conveniente añadir la factura si el terminal está todavía en garantía. Si la batería es extraíble, es mejor incluirla fuera del smartphone.

No olvides realizar unas cuantas fotografías del terminal y de los accesorios por si lo vas a poner a la venta en medios on-line. Y poco más. Si está en buen estado y el precio es razonable tendremos oportunidad de vender ese smartphone de segunda mano. Entregarlo para rebaja en la compra de nuevo es otra opción, aunque los fabricantes no suelen ser demasiado generosos.

Siempre es mejor de usuario a usuario, donde también tendrás oportunidad de intercambiarlo por un modelo superior y un pago extra si es necesario. En España, páginas como HTCMania son una buena opción. Los usuarios suelen ser serios y se encuentran buenas oportunidades de vender o comprar.

Y si no te acaba de convencer la venta de tu smartphone de segunda mano, se puede regalar. Seguro que algún familiar o amigo puede aprovecharlo y estirar su uso porque no todos los usuarios tienen las mismas necesidades ni pueden gastar 1.000 euros en un smartphone nuevo de alta gama. Eso sí, siempre con seguridad, salvaguardando nuestros datos y desvinculándonos por completo del terminal que entregamos para no llevarnos sorpresas.