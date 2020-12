Como hemos señalado en más de una ocasión, Chrome, a diferencia del resto de navegadores web -quizás con la excepción de Microsoft Edge- integra las nuevas características que reciben sus versiones de manera un tanto sui géneris, desplegándolas por tramos a través de varias actualizaciones menores que no alcanzan por igual a todos sus usuarios. En qué se basa Google para hacerlo así no está claro, pero ejemplos hay muchos y este que nos toca, el de los grupos de pestañas de Chrome, es uno de ellos.

Los grupos de pestañas llegaron a Chrome a principios de año, como casi todas sus novedades más destacadas a nivel de funcionalidad, por la puerta de atrás, esto es, como opción oculta que se podía activar manualmente y que no se habilitó en la versión estable del navegador hasta meses después, pero no para todos los usuarios al mismo tiempo, que es lo que ha vuelto a suceder con la nueva función de «contracción» de los grupos de pestañas.

Esta ha sido al menos mi experiencia en los sistemas en los que lo he probado, y mientras que en algunos ya estaba activada la opción de marras, en otros no; y aunque es muy probable que en breve esté al alcance de todo el mundo, no es mal momento para explicar cómo se activa para quien desee probarla ya, así como enseñar en qué consiste, porque si lo grupos de pestañas de Chrome son bastante cutres tal y como están, con la función de contraer ganan muchos enteros.

Cómo contraer los grupos de pestañas en Chrome

Primero, comencemos por recordar qué son los grupos de pestañas de Chrome, en el caso de que alguien los haya pasado por alto. Básicamente se trata de una función que «permite a los usuarios organizar pestañas en grupos visualmente distintos, por ejemplo para separar pestañas asociadas con diferentes tareas», según la describe Google. Así, las pestañas se agrupan por colores, con la opción de ponerles un nombre. Se hace todo a través del menú contextual de las pestañas.

Como se ve, es un método llamativo de crear grupos de pestañas, pero nada práctico, mucho menos cuando se les añade un nombre. Por lo obvio: si ya es fácil llenar la barra de pestañas, ponerles un nombre a los grupos reduce aún más el espacio horizontal disponible y tampoco aporta una funcionalidad destacable. Nada que ver con los grupos de pestañas -o pilas de pestañas- que introdujo en su momento Opera o los que se pueden encontrar actualmente en Vivaldi.

Pues bien: Google ha ampliado dicha funcionalidad con la opción de contraer los grupos de pestañas ahorrando un espacio muy valioso. Una funcionalidad que algunos usuarios ya tienen a su alcance y otros no, pero que pueden activar fácilmente vía preferencias avanzadas. Antes, veamos cómo funciona, valgan las redundancias, la función de contraer los grupos de pestañas de Chrome, porque son lo más interesante de todo este tinglado.

Para activar la opción de contraer los grupos de pestañas de Chrome, el camino es el de siempre:

Entra en: «chrome://flags»

Filtra el término «collapse»

Activa la preferencias «Tab Groups Collapse» («Enabled»)

Adicionalmente, también puedes activar la preferencia «Tab Groups Collapse Freezing»

Reinicia el navegador y ya está activa. La última preferencia se encuentra todavía en fase experimental, por lo que es susceptible de general algún error, pero es interesante, pues lo que hace es liberar la memoria que están gastando las pestañas agrupadas contraídas. En caso de encontrar cualquier problema, basta con desandar lo andado y volver a poner la preferencia en «Default».

Por último, recuerda que para crear grupos de pestañas tienes que utilizar el menú contextual de las pestañas y arrastrar las pestañas que quieras sobre los grupos creados; y que solo se pueden contraer grupos de pestañas cuando hay más pestañas abiertas.