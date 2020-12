Consigue ‘The Witcher: Enhanced Edition’ gratis en GOG Galaxy

Si eres usuario de GOG Galaxy, puedes llevarte The Witcher: Enhanced Edition gratis. Y si no lo eres, solo tienes que descargar el cliente de CD Projekt, crear una cuenta y ahí lo tendrás esperándote.

GOG Galaxy es el cliente oficial de la tienda de juegos GOG, se relanzó hace un par de años con un profundo rediseño tras de sí y el pasado julio se anunció su segunda versión, que todavía se mantiene en fase de beta abierta, disponible para Windows y Mac. Desde entonces se está promocionando entre los usuarios de la plataforma y en ese sentido se debe entender lo de ofrecer The Witcher: Enhanced Edition gratis, aunque no sea la primera vez que lo hacen.

Así lo anuncian desde CD Projekt, compañía detrás de GOG Galaxy y de juegos como el propio The Witcher: Enhanced Edition:

«A partir de hoy, todos los usuarios de GOG Galaxy pueden reclamar una copia gratuita de The Witcher: Enhanced Edition Director’s Cut en GOG, si deciden mantenerse en contacto con nosotros. ¿Cómo? Descarga o actualiza tu aplicación de GOG Galaxy. Ve a la vista «reciente» y verifica el banner en la parte superior. Haz clic en el botón de «regalo» si aceptas recibir noticias, actualizaciones y ofertas de GOG. Después de un tiempo, el juego aparecerá en tu biblioteca de juegos dentro de la aplicación y en tu colección de GOG.com.»

Y no hay más. Huelga decir que The Witcher: Enhanced Edition es la versión actualizada del clásico que dio origen al resto de títulos de la franquicia, y aunque no está tan bien considerado como el resto, es sin duda el indicado para comenzar a disfrutar de la aventuras jugables de Geralt de Rivia.



¿Que de lo que tienes ganas de disfrutar ya es de la segunda temporada de la serie de The Witcher? Mala suerte, porque aunque su estreno estaba previsto en un principio para estas Navidades, la maldita pandemia ha dado al traste con todo tipo de planes, incluyendo los de su producción. Así que siempre puedes amenizar la espera jugando o rejugando The Witcher: Enhanced Edition, que además te sale gratis.