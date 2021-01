Tras los repetidos éxitos en sus últimas misiones, parece que SpaceX está ahora trabajando para hacer que la colocación de sus satélites y otros objetos en órbita sea más barata. Y es que parece se que la compañía aeroespacial estaría ahora delineando un nuevo plan para, literalmente, capturar y reutilizar el refuerzo Falcon Super Heavy que se usará para empujar la Starship y cargas útiles más grandes al espacio.

Una vez más ha sido el propio Elon Musk, CEO de SpaceX, el que ha decidido compartir los nuevos planes de la empresa sobre cómo tratar de capturar el refuerzo del Falcon 9 para evitar posibles daños y asegurar su puesta a punto para continuar en funcionamiento. Según la corta información compartida, el Super Heavy será «capturado por el brazo de la torre de lanzamiento«, en un movimiento en el que «las aletas de la rejilla tomarían la carga» una vez esta se alinee con el punto de captura de la torre.

Lo más curioso es que, continuando la larga lista de excentricidades de Mask, este anuncio ha llegado de la manera más absurda: después de que un usuario de Twitter bromease sobre la precisión de descenso del Super Heavy con un gif.

We’re going to try to catch the Super Heavy Booster with the launch tower arm, using the grid fins to take the load

