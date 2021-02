Hemos pasado de tener noticias relacionadas con Marte de año en año. a vivir una sucesión de lanzamientos, noticias sobre planes y expectativas que nos ayudan a saber más y mejor sobre el planeta rojo. Como ya recopilamos hace unos días, este mes de febrero va a ser muy destacable a ese respecto, pues las tres misiones cuyos lanzamientos tuvieron lugar el verano pasado ya han llegado o están a punto de hacerlo.

La sonda Hope, enviada por Emiratos Árabes Unidos, entró en órbita alrededor de Marte el pasado 10 de julio, completando así una fase bastante compleja de la misión. Desde entonces, cuando supimos que todo había ido bien, hemos estado esperando información sobre cómo está desempeñando sus funciones, algo que se ha cumplido cuando, hace solo unas horas, la agencia espacial de Emiratos Árabes Unidos ha publicado en Twitter la primera fotografía de Marte tomada por la sonda Hope.

The transmission of the Hope Probe’s first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH

