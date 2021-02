Xbox Wireless Headset, los Surface Headphones para gaming

Microsoft nos ha sorprendido hoy con la inesperada llegada de los Xbox Wireless Headset, sus nuevos auriculares inalámbricos gaming, que llegan bajo la promesa de ofrecernos «una experiencia auditiva ajustada y configurable como nunca antes«.

Lo más curioso sin embargo es que Microsoft ya nos había «presentado» estos auriculares el pasado mes de octubre, ocultos en el primer vídeo comercial del lanzamiento Xbox Series X y S. En este anuncio podíamos ver cómo el actor recogía y se ponía los auriculares, con un primer plano de los mismos, al principio del anuncio, pero la enorme expectativa por las consolas logró que nadie notase que se trataba de un accesorio todavía inédito.

Y es que no es la primera vez que Microsoft se burla abiertamente mostrando sus productos no anunciados. Ya en su momento el jefe de Xbox, Phil Spencer, escondió a plena vista una Xbox Series S durante un anuncio el año pasado, mostrada antes incluso de que Microsoft anunciara que estaba trabajando en una segunda consola de próxima generación.



Los Xbox Wireless Headset son compatibles con las tecnologías de mejora de audio anteriormente vistas en los Surface Headphones, con Windows Sonic, Dolby Atmos y DTS Headphone: X, que según Microsoft te permitirán “escuchar todos los sonidos sutiles pero críticos, como los pasos del enemigo acercándote sigilosamente«. Y es que tener un audio espacial como ese a nuestra disposición verdaderamente puede llegar a ofrecernos una cierta ventaja para algunos títulos competitivos.

Así pues, una de las cosas más interesante de estos auriculares es su diseño. Y es que la propia superficie de las orejeras actuará como diales giratorios, con los que podremos ajustar el volumen y el equilibrio del sonido entre juego/chat.

El micrófono de formación de haz doble de los auriculares ofrece características como el aislamiento de voz para la supresión del ruido de fondo y el silencio automático, que Microsoft dice que puede ajustarse para que se active y desactive según nuestras preferencias. Por supuesto, también contaremos con un botón para el silenciado manual, respaldado por una pequeña luz en el micrófono para mantenernos avisados.

Por otra parte, Microsoft asegura que podremos esperar alrededor de 15 horas de uso con una carga completa, lo que demora aproximadamente tres horas en completarse. No obstante, contará con un sistema de carga realmente rápido, capaz de ofrecernos, con tan sólo 30 minutos de espera, suficiente autonomía para hasta 4 horas.

No obstante, aunque su nombre parezca indicar lo contrario, no se trata de un periférico exclusivo para las consolas de Microsoft. Y es que los Xbox Wireless Headset serán totalmente compatibles con ambas Xbox Series X Y Series S, Xbox One, así como con cualquier ordenador Windows y cualquier dispositivo móvil con conectividad Bluetooth.

Disponibilidad y precio

Fechados para un lanzamiento y disponibilidad a partir del próximo 16 de marzo, ya podemos encontrar los Xbox Wireless Headset disponibles para su pre-compra mediante pedido anticipado en la web de la compañía, bajo un inesperado precio de apenas 99,99 dólares, una cifra notablemente económica dadas sus prestaciones.