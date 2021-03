Hace unos meses, al tener que elegir el mejor software de 2020, me decanté por Microsoft Edge. Y lo cierto es que no fue una decisión fácil, pues el histórico de mi relación con los navegadores de Microsoft no es el mejor ejemplo posible de una buena relación. Sin embargo, desde que los de Redmond decidieron abandonar su propio motor, adoptar Chromium y centrar sus esfuerzos en crear un buen navegador y un conjunto de servicios, su propuesta resulta cada día más interesante, y me ratifico más en aquella elección.

Así, cuando falta poco más de un mes para la eliminación definitiva de la versión legacy de Microsoft Edge, sus desarrolladores siguen concentrados en dotar de nuevas funciones a la nueva y ahora principal versión, basada en Chromium, y lo cierto es que la velocidad a la que lo hacen me parece muy destacable. Hace unas semanas llegó la versión 88, que nos trajo la sincronización de pestañas e historial entre dispositivos y mejoras de la integración con Microsoft Outlook, y ya estamos hablando de nuevas y muy interesantes funciones, que llegarán pronto a la versión estable de Microsoft Edge.

Las novedades las podemos encontrar en el blog de Windows y, aunque no sea una sorpresa, pues ya hemos ido sabiendo de ello desde finales del año pasado, una de mis novedades favoritas es la llegada, en todo su esplendor, de las pestañas verticales. La distribución actual de muchos elementos de las interfaces de los programas viene de los tiempos en los que la proporción de aspecto de la gran mayoría de las pantallas era de cuatro tercios (640 x 480, 1.024 x 768, etcétera). Sin embargo, con los años, el formato panorámico ha ido ganando terreno, y ahora lo extraño es encontrar una pantalla con una relación de aspecto de 16:9 o alrededores.

Así, en este punto, tienen todo el sentido del mundo movimientos como el de mover la lista de pestañas abiertas de Microsoft Edge al lateral derecho y mostrarlas verticalmente. De esta manera se mantiene un ancho más que suficiente para visualizar adecuadamente las páginas web, pero además se gana en altura, por lo que podremos ver una mayor porción de las páginas antes de tener que hacer scroll. Es un cambio (opcional, el usuario puede mantener la distribución de siempre) al que puede que cueste un poco adaptarse al principio, pero que supone una importante mejora en usabilidad.

Otra interesante novedad de Microsoft Edge es que ahora, al desplegar el menú de historial, este ya no se mostrará sobre la página web que tengamos abierta. En su lugar, podrás hacer que se muestre como un apartado de la ventana, en la parte derecha, reajustando el área de visualización de la web para que se pueda ver adecuadamente todo su contenido mientras que revisas la lista de las páginas visitadas recientemente.

La tercera novedad de Microsoft Edge tiene que ver con su rendimiento, más concretamente con su velocidad de carga. Y es que con los cambios que han llevado a cabo los ingenieros de Microsoft, ahora abrir el navegador tras reiniciar el sistema o tras haberlo cerrado por completo será entre un 29% y un 41% más rápido. No es que sea una operación especialmente común, pero si lo suficientemente frecuente como para que esta mejora sea algo a agradecer.