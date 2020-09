Durante las últimas semanas habíamos dicho que PS4 iba a experimentar un periodo de coexistencia con PS5 que abarcaría entre uno y dos años, un ciclo más que razonable para que aquellos que compraron en su momento una PS4 Pro no se sientan decepcionados ante un abandono «prematuro» de su consola.

Podría parecer que habíamos pecado de optimistas, pero la realidad es que, en el fondo, nos habíamos quedado cortos. Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, ha confirmado que PS4 coexistirá con PS5 al menos hasta 2024, lo que significa que dicha consola todavía tiene alrededor de cuatro años de vida por delante.

Es muy curioso, sobre todo porque en términos de hardware PS4 y PS4 Pro llevan tiempo mostrando síntomas claros de agotamiento, una realidad que los propios desarrolladores han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, de hecho incluso han llegado a pedir que se produzca el abandono de PS4 y Xbox One «cuanto antes».

¿Por qué seguirá viva PS4 durante tantos años?

El principal motivo es muy fácil de entender, porque dicha consola tiene una enorme base de usuarios (ha vendido 112 millones de unidades, aproximadamente). Dicha base de usuarios representa un negocio importante para Sony en materia de ingresos por servicios (PS Plus, sobre todo), y la compañía japonesa no está dispuesta a renunciar a ella hasta que no pueda compensarla de otra forma.

En este caso, la manera más sencilla y efectiva de compensar la retirada definitiva de PS4 sería con PS5, pero para que esto sea viable la consola de nueva generación de Sony debe aglutinar una amplia base de usuarios. Según las estimaciones oficiales que ha compartido la compañía nipona, esperan vender entre 10 y 15 millones de unidades de PS5 desde su lanzamiento el 19 de noviembre hasta finales de año. Es una estimación positiva, pero pone de relieve que PS5 tardará varios años en alcanzar una base de usuarios lo bastante buena como para que Sony pueda permitirse «el lujo» de abandonar a PS4.

Jim Ryan lo tiene claro, quiere crear un ecosistema intergeneracional en el que juegos y servicios coexistan en sus versiones para PS4 y PS5. Es una idea que, en el fondo, resulta positiva para los usuarios, que podrán exprimir al máximo sus consolas, y también para Sony, que podrá seguir haciendo caja con la veterana PS4, aunque habrá que ver cómo afectará esto a los desarrollos de juegos.

Quiero recordaros algo importante, y es que aunque PS4 vaya a tener un ciclo de vida extendido hasta 2024 esto no quiere decir que vaya a seguir recibiendo una gran cantidad de juegos triple A durante todo ese periodo. Puede que los principales desarrolladores opten por seguir adaptando sus juegos triple A a dicha consola para aprovechar su enorme base de usuarios durante la primera etapa de transición generacional, pero con el paso del tiempo se producirá un abandono gradual que invitará, cada vez con más fuerza, al usuario a cambiar de consola.