Desde el pasado jueves he dedicado bastante tiempo a elaborar una prueba de rendimiento de Outriders completa y realista para poder compartirla con vosotros. No lo tenía fácil ya que, por desgracia, este juego carece de una prueba de rendimiento integrada, y tiene tasas de fotogramas por segundo muy cambiantes, de hecho en ocasiones basta con mirar en una dirección contraria para pasar de 120 FPS a 250 FPS.

¿Y por qué una prueba de rendimiento de Outriders? Pues por tres razones. La primera es que se trata de uno de los lanzamientos más importantes de Square Enix, la segunda es que estamos ante un título triple A muy interesante, tanto por jugabilidad como por ambientación y apartado técnico, y la tercera porque se trata de un título basado en el Unreal Engine 4 que adopta el DLSS 2.0 de NVIDIA, una tecnología revolucionara que, desde hace poco, se ha integrado a modo de plugin en el Unreal Marketplace. Ya os contamos, en su momento, todo lo que eso supone de cara a la estandarización del DLSS 2.0 a corto y medio plazo.

Analizar el rendimiento de Outriders con la tecnología DLSS 2.0 nos permite entrever qué podemos esperar de dicha tecnología aplicada, de esa manera tan sencilla, a juegos basados en el Unreal Engine 4, y la verdad es que el resultado es fantástico. A grandes rasgos, me atrevería a decir que la implementación del DLSS 2.0 en Outriders es tan buena como la que vimos en Death Stranding.

Equipo de pruebas

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X (Zen 3) con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Founders Edition con 10 GB de GDDR6X.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB (donde se ha instalado el juego).

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Seis ventiladores Corsair iCUE QL120 RGB.

Lightning Node Core y Commander CORE para controlar ventiladores e iluminación.

Chasis Corsair 5000D Airflow.

Rendimiento de Outriders con DLSS 2.0

En la gráfica adjunta podemos ver el rendimiento de Outriders en tres resoluciones distintas: 1.920 x 1.080 píxeles, 2.560 x 1.440 píxeles y 3.840 x 2.160 píxeles. Con la calidad gráfica configurada al máximo, vemos que la RTX 3080 no tiene problemas para conseguir medias estables de más de 60 FPS incluso en resolución 4K. No cabía esperar menos de una tarjeta gráfica que se mantiene, a día de hoy, como la segunda más potente de NVIDIA dentro del mercado de consumo general.

El DLSS 2.0 tiene un impacto muy grande en el rendimiento cuando nos movemos por encima de 1080p. Esto tiene una explicación, y es que, como sabrán muchos de nuestros lectores, esta tecnología utiliza un proceso de reconstrucción de la imagen partiendo de un proceso de combinación de varias imágenes con una resolución inferior a la nativa. Dicha combinación se apoya en un algoritmos (inteligencia artificial) para lograr el mejor resultado posible.

Cuando combinamos el DLSS 2.0 con la resolución 1080p, la resolución base de la que partimos es muy baja, y el procesador acaba siendo un gran cuello de botella. Con el DLSS 2.0 configurado en modo calidad, se renderizan un 66% de los píxeles, mientras que en los modos equilibrado y rendimiento se renderizan, respectivamente, un 57% y un 50% de los píxeles. Esto quiere decir que, en modo rendimiento, si tenemos configurado el juego en 1080p, el DLSS 2.0 reconstruye la imagen partiendo de una resolución 540p.

La mejora de rendimiento de Outriders en 1440p y 2160p es enorme, como podemos ver en la gráfica adjunta, y lo mejor es que no se produce pérdida en la calidad de la imagen cuando configuramos el DLSS 2.0 en los modos calidad y equilibrado. Solo a partir del modo rendimiento empezamos a notar que esta tecnología ya no es capaz de mantener una calidad similar a la que obtendríamos con una resolución nativa. Todo un logro, sin duda, que confirma lo que hemos dicho en otras ocasiones: el DLSS 2.0 es una de las mejores cosas que le ha ocurrido al sector gráfico en PC desde hace muchos años.

Antes de terminar os dejo una ronda de imágenes para que podáis comparar cómo luce Outriders con y sin DLSS 2.0. ¿Eres capaz de diferenciar qué imágenes utilizan DLSS 2.0 y qué imágenes no? Estoy convencido de que la respuesta mayoritaria ha sido un no, y es perfectamente normal ya que como hemos dicho, esta tecnología se ha implementado tan bien que prácticamente mantiene la misma calidad de imagen que tendríamos utilizando resolución nativa. No os dejo con la duda, la primera imagen de cada tipo tiene aplicado DLSS 2.o en modo calidad, la segunda lo tiene desactivado.

¿Qué necesito para jugar a Outriders?

Hace unos días vimos los requisitos mínimos y recomendados del juego, y sí, la verdad es que no estaban mal planteados. Con todo, el rendimiento de Outriders al activar el DLSS 2.0 mejora tanto que podemos jugarlo sin problemas en 4K a partir de una RTX 3060 Ti o equivalente (RTX 2080 Super, por ejemplo).

Por otro lado, y basándome en la experiencia que he tenido durante estos días tras varias horas de juego, os aconsejo instalarlo en un SSD, ya que el juego tiene bastantes pantallas de carga, y con un HDD se hacen molestas. Esas mismas pantallas de carga suelen durar entre 2 y 4 segundos con un SSD, así que sí, me atrevería a decir que una unidad de ese tipo es «imprescindible» para disfrutar de Outriders.

No olvidéis que para poder activar el DLSS 2.0 es necesario contar con una tarjeta gráfica RTX 2060 o superior, ya que esta tecnología utiliza los núcleos tensor que NVIDIA implementó, a nivel de consumo general, con la arquitectura Turing (Volta fue la primera en usar esos núcleos, pero solo llegó al mercado profesional). Si tenéis una GTX serie 16, como una GTX 1650 o una GTX 1660, no podréis utilizar el DLSS 2.0, ya que dicha serie carece de núcleos tensor.