Microsoft Paint, a punto de llegar a Microsoft Store

Microsoft Paint es una de las aplicaciones decanas de Windows. Es cierto que no con el mismo nombre, pues en sus principios se llamaba Paintbrush, pero la sencilla y práctica aplicación básica de dibujo acompaña al sistema operativo desde los tiempos en los que era un gestor de ventanas, pues debutó de la mano de Windows 1.0. Así, Paint y Windows han sido compañeros de viaje desde el primer minuto, y para la inmensa mayoría de los usuarios forman una unión indisoluble.

O eso parecía, puesto que ya en 2017 los de Redmond empezaron a hablar de la salida de Microsoft Paint de Windows. Y es que, hasta ahora, el programa se ha incluido siempre con el sistema operativo, pero los planes de Microsoft pasan por cambiar eso, haciendo que la instalación base no cuente con Microsoft Paint, y que aquellos usuarios que deseen tener el programa puedan instalarlo de manera opcional, una opción que se materializó hace algo más de un año.

Desde entonces, Microsoft nos ha tenido a la espera, puesto que Microsoft Paint no se podía encontrar en Microsoft Store, que debería ser el repositorio principal para obtener el software, y que además aporta algunas importantes ventajas al mismo, con respecto a su inclusión en los instaladores de Windows y en las actualizaciones de sistema operativo. Y es que, por ejemplo, en el momento en el que el programa se encuentre en la tienda de aplicaciones de Windows, el proceso de actualización de la misma ya no dependerá de las actualizaciones del sistema.

Ahora, Aggiornamente Lumia ha encontrado por primera vez Microsoft Paint en la versión web de Microsoft Store. De momento, eso sí, todavía no se puede descargar, pero que se encuentre visible es una señal de que ya no debería faltar demasiado tiempo para que se consume su llegada a la tienda de aplicaciones de Windows. De momento Microsoft no ha emitido comunicación alguna al respecto, pero ahora que se ha hecho público este cambio, cabe esperar que no tarden demasiado, al menos en adelantarnos sus planes.

Así, y especulando un poco, podemos imaginar que Microsoft Paint empezará a estar disponible en la tienda coincidiendo con la llegada de Windows 10 21H1, que ya no debería retrasarse demasiado, dado su avanzado estado de desarrollo y pruebas, y la poca complejidad del mismo (recordemos que repetirá el formato de Service Pack de Windows 10 20H2). Una buena noticia, sin duda alguna, para todos los usuarios que todavía encontramos útil esta pequeña y entrañable aplicación de Windows, a la que tanto hemos visto evolucionar a lo largo de los años. Ahora bien, si Microsoft Paint se te queda corto, aquí tienes siete alternativas totalmente gratuitas.