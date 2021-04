Firefox Proton continúa su desarrollo y se acerca poco a poco a un estado en el que es posible probarlo y comprobar de primera mano si este nuevo rediseño que prepara Mozilla para su navegador web será el revulsivo que necesita, o no. Y la verdad es que no lo parece, pero como antes de opinar es de rigor probar, a eso vamos (de ahí el amago de opinión).

Que Firefox no atraviesa por su mejor momento, sino todo lo contrario… eso no es una opinión: es un hecho, siempre y cuando nos refiramos a circunstancias concretas, como su cada vez más mermada cuota de mercado, o el estar bajo una dirección que no da la sensación de saber hacia dónde va. Y es una pena, por todo lo que ha significado -en pasado, sí- este proyecto.

Por otro lado, como navegador web, Firefox disfruta a día de hoy de la mejor implementación de su historia: no puede competir a nivel de rendimiento con Chromium y su descendencia, ni tampoco a nivel de funcionalidades con parte de esta; pero es rápido, funciona bien y está repleto de características interesantes, que no es poco. Así pues, ¿es Firefox Proton lo que necesitaba Mozilla para marcarse un tanto?

Un vistazo a Firefox Proton

Llamarlo Firefox Proton quizás te pueda ocasionar algo de confusión, porque no hay un Firefox Proton como tal: Proton es simplemente el nombre en clave que Mozilla le ha puesto al desarrollo de este proyecto, el cual consiste en el rediseño del navegador y varios de sus elementos tanto en lo que respecta a la UI (interfaz de usuario) como a la UX (experiencia de usuario).

Pero lo cierto es que es igual a lo sucedido con aquel Firefox Quantum, que no era más que una denominación comercial que se apoyó en otro rediseño y la introducción de novedades de fondo que ya venían de antes y que se siguen dando. No es que estuviésemos ante un nuevo navegador de la noche a la mañana, vaya; y lo mismo se aplica a este caso.

Yendo al grano, ¿cómo se puede probar Firefox Proton? La forma más rápida y completa de hacerlo es descargando la versión en desarrollo Firefox Nightly, ya que es ahí donde más avanzado está el trabajo. Hasta hace unos días, de hecho, había que acceder a las preferencias ocultas de Firefox para activarlo, pero ahora solo es necesario en parte, porque hay elementos que todavía lo requieren.

Así, nada más lanzar Firefox Nightly se puede apreciar el nuevo diseño de las pestañas y el menú de la aplicación.

Todas las opciones relacionadas con Firefox Proton se encuentran en las preferencias avanzadas del navegador, a través de «about:config», filtrando la palabra «proton» (sin las comillas). Las que ya están activas en Firefox Nightly incluyen:

browser.proton.enabled

Esta es la opción global de Firefox Proton.

browser.proton.contextmenus.enabled

Esta opción habilita supuestamente un nuevo menú contextual, que según las pesquisas de DebugPoint solo está por el momento al alcance de los usuarios de Winddows 10 (yo estoy probando Firefox Proton en Linux y el menú contextual es el mismo de la versión estable).

browser.proton.doorhangers.enabled

Por último, esta opción habilita los nuevos diálogos flotantes, por ejemplo cuando se instalan extensiones, algún sitio pide permiso para utilizar la ubicación el micrófono o la webcam, o cuando se cierra el navegador con varias pestañas abiertas. La diferencia con el anterior es que se muestra en la parte superior central de la ventana y que su diseño es más sencillo.

Otras opciones disponibles para dotar a Firefox Proton de más características, aunque estas sigue siendo necesario activarlas a mano (doble clic, fijar el valor en «true» y reiniciar el navegador), incluyen:

browser.proton.infobars.enabled

Esta opción afecta a las «barras de información», pero yo no he notado ningún cambio tras activarla.

browser.proton.modals.enabled

Esta es otra opción relacionada con otros diálogos de la aplicación, que toman el mismo diseño plano y de bordes redondos. A modo de ejemplo, el diálogo de añadir nuevo marcador.

browser.proton.places-tooltip.enabled

Esta opción está relacionada con las herramientas para pestañas y marcadores, pero tampoco he detectado ningún cambio significativo tras activarla.

Al margen de las anteriores, hay alguna que otra opción más que no aparece al filtrar, pero que se puede añadir manualmente. Sin embargo, se trata -como con el resto- de «experimentos» que no terminan de dar resultado. Hay que tener en cuenta que Firefox Proton está en pleno desarrollo y varias de esas opciones precisan de la activación ed otras para funcionar, que no incluso así no funcionan en todos los casos y que la mayoría terminarán integrándose y desapareciendo de la vista.

En resumen, a Firefox Proton le queda un tiempo en el horno para estar listo, pero lo que se puede apreciar no pinta mal: es todo más limpio, más acorde a las líneas de diseño actuales de formas sencillas y colores planos, ero algo más cálido con las formas redondeadas que se está adoptando. Firefox Proton es, sin duda, un paso en favor del minimalismo presente en navegadores como Chrome o Safari, aunque tampoco es que Firefox adolezca de un mal diseño tal y como está ahora.

Con una excepción: si el diseño de las pestañas actual de Firefox con esa horrible línea superior de color es mejorable, estos nuevos botones independientes, que lo único que hacen es añadir más líneas de separación a la interfaz, no son la mejor idea que han tenido los creativos de Mozilla. O esta es, ahora sí, mi opinión. Como lo es que lo que necesita el navegador son mejores funcionalidades, y no esto. Pero bienvenido sea el refresco.