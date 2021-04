Amazon Echo Show 10, análisis: no te pierdas nada

Y por fin, Alexa consiguió triunfar en la cocina. Así podríamos terminar el análisis del nuevo Amazon Echo Show 10, el último de una familia de asistentes inteligentes con el que la empresa de Jeff Bezos ha conseguido conquistar el hogar de millones de personas de todo el planeta.

Y es que ¿qué mejor que tener un «pinche» que nos siga en todos nuestros movimientos mientras preparamos unos estupendos spaguetti alla norma, mientras se asegura que no nos saltamos ningún paso de la receta?

Porque esa es desde luego la característica que más destaca del Nuevo Amazon Echo Show: un motor rotatorio instalado en la base del dispositivo que facilita que su pantalla HD de 10,1″ gire hasta 360 grados de forma inteligente. Para conseguirlo, cuenta con algoritmo de IA capaz de detectar las personas que se encuentran en una habitación a utilizando para ello su cámara de 13 MP (Amazon asegura que no almacena estos datos) y que una vez que «detecta» a una de ellas, la sigue a medida que se mueve.

Cuando encendemos el Echo por primera vez, Echo nos pregunta donde va a estar situado (en una isla de cocina, en una esquina, apoyado en una pared…) para de esta forma, «entender» la libertad de movimiento con la que cuenta. Además nos permite configurar si queremos que la pantalla nos siga en todo momento, si preferimos que solo lo haga cuando utilizamos una skill de vídeo, o una aplicación de cocina… o si por el contrario, preferimos que no se mueva en absoluto. (También podemos dictarle órdenes como «Alexa deja de seguirme», Alexa gira a la derecha»…). En cualquier caso, podremos alternar entre un modo y otro fácilmente desde la pantalla de inicio. También deberemos tener en cuenta que si el dispositivo detecta que la superficie sobre la que lo situamos no es estable o encuentra obstáculos en su camino, no se moverá.

¿Y qué tal funciona? En realidad, bastante mejor de lo que esperábamos. Al ser un motor sin escobillas, el movimiento es completamente silencioso y es cierto que cuando nos detecta, la pantalla nos seguirá allí donde vayamos, lo cual es ideal para como hemos comentado anteriormente, preparar una receta o simplemente, ver una serie de televisión mientras cocinamos.

La única pega que le encontramos sin embargo es en el momento en que en la habitación (si esta no es muy amplia) hay más de una persona. En ese caso Alexa puede «confundirse» y empezar a seguir a la persona que no debe o incluso, interrumpir el movimiento por completo. Nada especialmente grave en realidad y que seguramente Amazon será capaz de corregir en una futura actualización de software.

Más sonido y calidad para nuestras videoconferencias

El de seguirnos mientras nos movemos frenéticamente por toda la habitación es por supuesto, solo uno de los casos de uso de esta tercera generación de Echo Show. El otro y que más se dispone a ser explotado por Amazon en los próximos meses es el de las videoconferencias.

Ya hemos visto que lo último de Amazon cuenta con una interesante cámara de 13 MP (por ponerla en comparación, la del Echo Show 8 es de 1 MP) que permite realizar mejores videollamadas. Sin embargo, más allá de la cámara, hay unos cuantos detalles que podemos tener en cuenta y que pueden llegar a posicionar este dispositivo como un accesorio ideal para nuestra productividad.

En primer lugar, ha mejorado el software. Seguimos contando con la posibilidad de llamar a otro usuario de Amazon por supuesto pero ahora y por primera vez, podremos hacer llamadas en grupo. Más interesante sin embargo, es que ahora contamos con dos nuevas opciones para hacer videollamadas: Zoom y Amazon Chime. Ambas opciones solo están disponibles de momento en Estados Unidos, pero se espera que pronto vaya llegando a otras regiones.

Mejora también el altavoz con respecto a la generación anterior, que en lugar de estar integrado tras la pantalla, ahora en realidad es la pantalla la que «flota» sobre un «Amazon Echo completo», lo que le permite contar con una caja de sonido más amplia en la que integra 2 tweeters de 25 mm (1”) y 1 woofer de 76 mm (3”). Sin llegar a la calidad del Amazon Echo Studio, su calidad sí que supera al del Amazon Echo de cuarta generación.

Finalmente, merece la pena destacar que el hecho de que la pantalla nos siga, nos asegura que la cámara siempre mantiene el encuadre, lo que para una videoconferencia es ideal. Lo dicho: no nos extrañaría que del hogar este dispositivo acabe llegando a las oficinas.

Zigbee, Drop In y consumo de contenidos

La inclusión del protocolo ZigBee en este dispositivo puede convertir a este Amazon Echo Show en un auténtico centro domótico, capaz de comunicarse con todo tipo de dispositivos compatibles. Desde que Apple ha «dejado caer» su HomePod, Amazon ha ganado aún más enteros para reinar en nuestro hogar y este es sin lugar a dudas un paso en la dirección adecuada.

Por otro lado también mejora Drop In, ya que gracias un modo gran angular, la cámara integrada del Echo ofrece un campo de visión más amplio para las tareas de videovigilancia, a la vez que nos permite acceder a las imágenes captadas por otros Amazon Echo Show, las cámaras Ring y otros dispositivos compatibles como las Google Nest.

¿Quiere decir esto que todo es positivo en lo nuevo de Amazon? Desde luego, mucho lo es, pero sigue con margen de mejora en el terreno del software. Por ejemplo, es de lamentar que la compañía siga manteniendo tanta dependencia de su aplicación para smartphones y no aproveche el espacio que proporcionan sus diez pulgadas. Los menús siguen siendo en este sentido excesivamente sencillos y para las tareas más avanzadas (gestión de skills, rutinas, añadir otros altavoces, etc. ) deberemos recurrir a nuestro teléfono.

En el campo de los contenidos, se agradece (y mucho) la llegada de Netflix, pero seguimos echando de menos un cliente nativo de Youtube (deberemos recurrir al navegador) y una skill que nos permita ver los contenidos de la TDT sin problemas.

Por último destacar que aunque en cada generación que pasa Alexa parece comprendernos un poquito más, su algoritmo de reconocimiento de lenguaje sigue siendo un tanto «business as usual» y a estas alturas, tal vez esperábamos una «compañera» más inteligente.

Con todo, sin lugar a dudas, este es probablemente el mejor asistente inteligente que podéis comprar en estos momentos…si los 249 euros que cuesta no se salen de vuestro presupuesto. Realmente completo tanto para escuchar música, como para consumir todo tipo de contenidos en espacios pequeños.