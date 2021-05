Aunque para muchos pueda parecer una opción de comunicación poco interesante, lo cierto es que Facebook Messenger se mantiene, a nivel global, como el segundo servicio de mensajería instantánea más empleado. En enero de 2021 mantenía 1.300 millones de usuarios activos, frente a los 2.000 millones de Whatsapp (antes de la polémica por el cambio en las condiciones de uso). Por detrás encontramos WeChat, QQ, Telegram y Snapchat, y unas cuantas posiciones más abajo el servicio de mensajería instantánea de Instagram, también propiedad de Facebook.

Es sabido que desde 2019 Facebook ha estado trabajando para llevar el cifrado de extremo a extremo a Facebook Messenger y a Instagram Messenger. no termino de tener claro si por una verdadera conciencia sobre la importancia de la privacidad para los usuarios, o quizá como un intento de respuesta a la interminable lista de críticas que acumula la red social a consecuencia de sus problemas de seguridad, que normalmente se traducen en la filtración de datos de sus usuarios, o en su uso ilegítimo y fuera de lo que marcan los términos de empleo del servicio.

En abril de 2016, y tras años de espera, Whatsapp habilitó el cifrado de extremo a extremo. Todavía recuerdo la sorpresa con la que, algunas personas, me preguntaron por esos extraños códigos que aparecían, de repente, en las conversaciones. Sorprendió, en ese momento, que la compañía no trasladara este mismo sistema a Facebook Messenger, y que hasta algunos años más tarde, tres para ser más exactos, no tuviéramos noticia de que la compañía estaba trabajando en ello.

Podría parecer que el plazo transcurrido entre 2019 y 2021 es suficiente para implantar el cifrado de extremo a extremo en Facebook Messenger y a los mensajes de Instagram, ¿verdad? Pues parece que no, y es que Facebook ha publicado un texto en el que habla de la enorme importancia que le concede a la privacidad, el sólido compromiso de la compañía con la privacidad de sus usuarios y blablablá, en medio del cual encontramos el siguiente texto:

«Si bien esperamos avanzar más en el cifrado de extremo a extremo predeterminado para Messenger e Instagram Direct este año, es un proyecto a largo plazo y no estaremos completamente cifrados de extremo a extremo hasta el 2022 como muy pronto«.

«Largo plazo» y «2022 como muy pronto» son las partes clave de esa afirmación. La compañía necesita, como mínimo, un año más para garantizar la privacidad de sus usuarios, un año en el que la compañía mantendrá el acceso a las conversaciones de los usuarios de Facebook Messenger e Instagram Direct, Y no perdamos de vista ese «como muy pronto«, que deja la puerta abierta a que se retrase a 2023, 2024 o al establecimiento de las primeras colonias humanas en Marte.

¿Por qué este retraso? Evidentemente no es de índole técnica, muchos servicios populares han implementado el cifrado de extremo a extremo el año pasado, en un plazo de meses, por no hablar de la cantidad de ellos que ya lo incluían desde su nacimiento. Tal es el caso, por ejemplo, de Signal, la app de mensajería instantánea que sí parece satisfacer las necesidades de Mark Zuckerberg. No, las razones de no llevar ya el cifrado de extremo a extremo a Facebook Messenger son otras, y las encontramos en esa misma publicación, en este párrafo:

«Necesitamos encontrar un equilibrio entre seguridad y privacidad. Existe una clara necesidad de equilibrar la privacidad y la seguridad de los mensajes de las personas con el mantenimiento de un entorno seguro y el suministro de datos a las fuerzas del orden en respuesta a posibles daños en el mundo real. Hablamos sobre herramientas que pueden proteger la privacidad de las personas y, al mismo tiempo, evitar que ocurran daños en primer lugar, utilizando señales de comportamiento, datos de tráfico o informes de usuarios en lugar de acceder al contenido de todos los mensajes. No hubo consenso sobre un enfoque recomendado, pero los expertos alentaron a realizar más consultas para ayudar a lograr un equilibrio adecuado.»

No es un argumento insostenible, es más, puedo entender esa posición sin hacer un gran esfuerzo, pero lo que me plantea serias dudas es qué puede cambiar en uno, dos o cuatro años, para hacer que en ese momento el cifrado de extremo a extremo se convierta en una realidad para Facebook Messenger.

Esto me resulta más preocupante si tenemos en cuenta los planes de Facebook, que vienen de lejos, para unificar Whatsapp, Facebook Messenger e Instagram Direct en una única plataforma. ¿Significa esto que, llegado ese momento, Whatsapp perderá el cifrado de extremo a extremo? En el mejor de los casos debería ocurrir lo contrario, que el servicio unificado contara con esta función, y el punto medio sería que cada servicio se quedara siguiendo su propio camino, sin unificación. Sin embargo, aunque a corto plazo esto parece lo más probable, a medio ya no lo veo tan claro.

¿Qué opinas tú? ¿Crees que Facebook Messenger finalmente tendrá cifrado de extremo a extremo?