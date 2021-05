Huawei ha estado tratando de vender la idea de Harmony OS como el único sistema operativo para gobernar todos sus dispositivos inteligentes, comenzando por una primera presencia en televisores, y la prevista futura llegada portátiles y smartphones. Sin embargo, los siguientes dispositivos en incorporar este sistema operativo serán los wearables, comenzando por el nuevo smartwatch Huawei Watch 3.

Y es que lo que comenzó como un evento programado para la presentación oficial de este sistema operativo el próximo 2 de junio, parece haberse tornado en un anuncio múltiple, con lo que parece será la presentación de algunos de los nuevos dispositivos en incorporarlo. Tal y como podemos ver en la última imagen adelantada por Huawei en Weibo, esta será también la fecha de lanzamiento del Huawei Watch 3.

Todavía no se sabe mucho sobre el Huawei Watch 3, dado que pocos esperaban que llegara tan pronto. Basado en el teaser de Huawei, tendrá un botón de corona bastante similar al de los Apple Watch. Aunque este sería el único parecido con el reloj de Apple, ya que las primeras filtraciones de Harmony OS apuntan a un diseño de pantalla circular, con una interfaz similar a la de Tizen de Samsung.

Hongmeng os UI design becomes more suitable for a round dial.#HUAWEIWatch3Series https://t.co/v7WZVssQQY pic.twitter.com/TpLL9qLJQi

— Teme (特米)😷 (@RODENT950) April 5, 2021