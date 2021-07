Pese a que la reciente fiebre nostálgica por las máquinas recreativas parece estar comenzando a calmarse, todavía nos quedan grandes sorpresas como la de Arcade1Up, que con motivo del 30 aniversario de Los Simpsons, nos presenta esta máquina arcade de tamaño completo equipada con el clásico juego arcade de acción de scroll lateral publicado por Konami en los 90, en el que podíamos tomar el control de los miembros de esta familia amarilla para derrotar toda clase de enemigos y conocidos en una aventura completamente original.

Con una estética idéntica a la cabina arcade original, este nuevo modelo doméstico estará equipado con una pantalla LCD de 17 pulgadas en lugar del panel LCD de 27 pulgadas original, permitiendo reducir su tamaño desde sus 180 x 104 x 91 centímetros hasta tan sólo 120 x 60 x 28 centímetros.

Aunque esta no será su única novedad, sumando además nuevas funcionalidades como su conectividad a la red mediante un cable LAN. Y es que además del modo local multijugador para hasta cuatro jugadores, esta nueva recreativa de Los Simpsons nos permitirá jugar con cualquier otro usuario en línea, eso sí, limitando el espectro a aquellos poseedores de otra de estas máquinas.



Sin haber especificado el número concreto de máquinas disponibles, sin duda duda se trata de una pieza que estará codiciada por los coleccionistas y fans de ambos mundos, siendo la primera y única vez que esta franquicia se presenta en este formato arcade doméstico.

Si bien por el momento no se ha especificado ningún precio, dadas las cifras vistas en otras máquinas recreativas domésticas de Arcade1Up como «Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time», no sería de extrañar que esta máquina de Los Simpsons alcanzase un precio entre los 500 y 1.000 dólares. Algo de lo que podremos salir de dudas el próximo 16 de agosto, cuando de comienzo la apertura para los pedidos anticipados a través de la web oficial de la marca.