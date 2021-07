Tus notas en Google Keep, con más estilo que nunca

Si eres usuario de Google Keep y además lo eres desde hace tiempo, habrás observado cómo el servicio del gigante de Internet ha ido mejorando muy poco a poco, pero con paso firme, esto es, añadiendo características y funciones simples por lo general, pero consistentes. No es, desde luego, la aplicación de notas más compleja o potente del mercado, pero en su aparente sencillez radica parte de su éxito.

Por ejemplo, en Google Keep puedes tomar notas cortas, cual pósit, pero también puedes crear notas más prolijas con imágenes incrustadas y convertirlas en documentos de Google Docs, escribir y dibujar a mano, grabar notas ed voz y transcribirlas, recopilar enlaces de la web a medida que navegas, crear listas con casillas o tareas y asignarles recordatorios… En su aparente sencillez, cabe repetir, Google Keep encierra una funcionalidad realmente completa.

Y luego está el estilo, igualmente sencillo y con reminiscencias a los pósit, que Google Keep permite personalizar a base de elegir el color que se desee de entre los disponibles para cada nota, lo cual también ayuda a darle un punto de alegría al aspecto de de la aplicación, así como a organizarse mejor -existen incluso extensiones para el navegador web con las que organizar las notas por categorías de color.

Pero si eres usuario de Google Keep y echabas en falta un toque de estilo más acusado, este ha llegado en la forma de diseños de los más chic con los que engalanar las notas más especiales que guardes. Eso sí, esta novedad se reserva, al menos por el momento, únicamente para las aplicaciones móviles del servicio para Android e iOS. Así se ven y así se usan:

La selección de motivos para los notas es finita, se echan de menos más diseños, pero es elegante y casa con algunos de los propósitos a los que puede servir Google Keep al común de los mortales, como por ejemplo hacer la lista de la compra (es especialmente útil para esta actividad, porque tiene un autocompletado de productos de lo más completo).

No es gran cosa, pero es un hecho que los desarrolladores de Google Keep no dan puntada sin hilo, así que habrá que ver si es el principio de algo más, o no. Sea como fuere, esperemos que se dignen a implementarlo también en la aplicación web que se usa en PC a través del navegador, ya que por ahora solo permite lo de siempre, cambiar el color de la nota.

Y bien, ¿eres usuario de Google Keep? Entonces quizás te interese saber cómo mostrar las notas sin etiqueta. Claro que puedes serlo, pero tener la intención de dejarlo. En ese caso, aprende a exportar tus notas de Google Keep.