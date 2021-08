La renovación de las aplicaciones nativas de Windows 11 son otro punto de atención en el desarrollo del nuevo sistema operativo. Forman parte del grupo de software propio que Microsoft entrega por defecto con sus sistemas y se están actualizando poco a poco en el canal Insider donde las compilaciones se están probando a muy buen ritmo. Según el CEO Satya Nadella, las versiones iniciales de Windows 11 han tenido la mejor acogida de la historia de este programa.

Aunque sobra mucho Bloatware en Windows (no reducido hasta ahora en las versiones de prueba de Windows 11 como sería deseable) hay un grupo de aplicaciones que consideramos propias del sistema que sí son interesantes por fáciles de usar, bien integradas y que cumplen su función y evitan que la mayoría de usuarios tengan que instalar software de terceros. Este tipo de aplicaciones también está siendo renovado.

Hace unos días vimos el nuevo Paint el editor fotográfico básico que se ha venido incluyendo en todos los Windows desde la versión 1.0 de 1985. Tras algunos avatares por el intento fallido de introducir las versiones 3D, volverá a lo grande en Windows 11. Es todo un símbolo de los sistemas operativos de Microsoft.

Panos Panay ha presentado ahora un primer vistazo de otra de estas aplicaciones. Se trata del nuevo Snipping Tool, la herramienta que en español conocemos como ‘Recortes‘, que si bien no es tan popular como Paint puede ser útil para una parte de usuarios. La primera impresión es positiva, su diseño es simple y atractivo, bien alineado con el diseño general de Windows 11.

Here is a first look at the new #Windows11 Snipping Tool. Coming to #WindowsInsiders soon! Great work from the team #pumped pic.twitter.com/pvlhKp1Eia

— Panos Panay (@panos_panay) August 4, 2021