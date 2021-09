Una de las principales novedades de Windows 11 será, sin duda, su compatibilidad con apps de Android. Esto es algo en lo que, con diferentes enfoques, Microsoft lleva trabajando mucho tiempo. Primero haciendo que la aplicación Tu Teléfono fuera capaz de reproducir en Windows el contenido de la pantalla de un smartphone con Android (más concretamente con parte del catálogo de Samsung), pero después eliminando la necesidad de emplear un smartphone, al trasladar el 100% del trabajo al PC.

Este último enfoque es, sin duda, el más correcto, pues la simple réplica de la pantalla del móvil en el PC es una posibilidad interesante, pero tremendamente limitada. Afortunadamente, en Microsoft fueron conscientes de ello y, en vez de avanzar por esa vía, se centraron en Project Latte, un proyecto para dar soporte nativo a las apps de Android en el sistema operativo, y que tal y como nos confirmaron los de Redmond en el anuncio de Windows 11, formará parte de la nueva iteración de Windows.

Para tal fin, el subsistema de Android para Windows 11 se basará en AOSP (Android Open Source Project), la versión libre de Android que, entre otras diferencias, no integra los servicios de Google, entre ellos, claro, Google Play. Esto lo convierte en la versión ideal para integrarla en otros entornos sin tener que depender de Google para su correcto funcionamiento, algo que expande sus posibilidades. Esta es la razón por la que AOSP es tan popular como plataforma para muchos fabricantes.

Tal es el caso de Amazon, que cuenta con su propia tienda de aplicaciones para sus dispositivos. Y es precisamente esa tienda la que será responsable, en primera instancia, de llevar apps de Android a Windows 11. No sabemos cuando, puesto que pese a que Windows 11 llegará el próximo 5 de octubre, el soporte de apps de Android no estará disponible al inicio. Aún así, son bastantes las voces que afirman que no tendremos que esperar demasiado, ya que esta es una de las principales prioridades de Microsoft para su nuevo sistema operativo.

Y ahora tenemos una prueba de ello, pues aunque todavía no está disponible para descargar, Amazon Appstore ya ha aparecido en Microsoft Store, como puedes ver en este enlace. De momento aparece con la etiqueta «Amazon Confidential – For testing purposes«, lo que nos hace pensar que solo personas autorizadas para ello pondrán descargarla, y lo más probable es que de momento lo que se esté probando sea su integración con Windows 11, más que el funcionamiento de las apps que se podrán descargar desde la misma en el sistema operativo.

Algo curioso, eso sí, es que al revisar sus requisitos técnicos, lo que encontramos es Windows 10 versión 22000.0 con 8 gigabytes de RAM (16 recomendados). Lo menciono como anecdótico porque, en realidad, Windows 10 versión 22000.0 es Windows 11, pero aún así resulta curioso ver que se emplea esta denominación.