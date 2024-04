Los mejores contenidos de MC (CDXIV)

Como cada domingo, cerramos el plan editorial del día con una selección de los mejores contenidos que hemos publicado durante la última semana. De este modo, con un rápido vistazo podrás recordar todo lo más destacable de los últimos siete días, o bien ponerte al día si no has podido seguir la actualidad a diario.

Y, como también es ya tradición, aprovechamos este espacio para desearte una buena semana.

Celebra el Día Mundial del Backup 2024 protegiendo tus datos. El Día Mundial del Backup 2024 es la nueva edición de la jornada anual propuesta por la industria tecnológica para recordarnos la importancia de las copias de seguridad en el mundo digital de hoy, donde la pérdida de datos está a la orden del día, sea por un fallo de la unidad de almacenamiento; de un problema grave del sistema operativo que impide el acceso; del robo de nuestro dispositivo móvil o del malware con ataques tan peligrosos como los de Ransomware.

iPhone SE 4, diseño final, especificaciones y todo lo que sabemos del próximo iPhone barato. El iPhone SE 4 será el próximo smartphone «barato» de Apple, entre comillas porque al final no podemos asimilarlo como un smartphone barato de verdad, ya que su precio será mucho más alto de lo que acostumbramos a ver dentro de dicha categoría. Será barato comparado con los estándares de Apple, pero no con los del mercado actual.

Cómo comprar un ordenador portátil al mejor precio. Los ordenadores portátiles son -de largo- los más vendidos del grupo de PCs y la herramienta estrella de nuestro equipamiento informático. Pueden usarse en movilidad y en el escritorio; para tareas laborales, estudiantiles o de mero entretenimiento, y pueden adquirirse en varios formatos, desde los portátiles ‘puros’ a los 2 en 1 / detachables, pasando por los más versátiles, los convertibles con sistema de bisagras que permiten varios modos de uso desde portátil a tablet.

Cinco errores al comprar memorias USB que no debes cometer. Las memorias USB, también conocidas popularmente como pendrives, llevan años haciéndonos la vida más fácil. Estas nos permiten almacenar archivos y datos utilizando el clásico método de pinchar y arrastrar, y podemos utilizarlas tanto para hacer copias de seguridad como para mover archivos y datos de un PC a otro sin complicaciones.

Final Fantasy VII Rebirth: mejorando lo presente.

Final Fantasy VII Rebirth es la segunda parte de los tres juegos que conforman el remake completo del juego original que salió en PlayStation. Nos encontramos así con la continuación de una primera parte que gustó mucho aunque dejó numerosas incógnitas sobre si está parte del juego, repleta de zonas de mundo abierto y numerosas localizaciones en el título original, podrá mantener el nivel o incluso mejorarlo con respecto a la primera parte.

NVIDIA AI Decoded: NPCs más realistas gracias a la inteligencia artificial. Este nuevo episodio de la serie NVIDIA AI Decoded se centra en el papel que juega la inteligencia artificial para conseguir NPCs más realistas, un avance que a mi juicio es sin duda uno de los más importantes que nos brindará la AI aplicada a videojuegos a corto y medio plazo.

GAME incendia las redes y quema a sus clientes. La popular cadena de tiendas de videojuegos se ha visto inmersa en una polémica por un cambio en el sistema de puntos de su programa de fidelización. Te explicamos en qué ha consistido, las críticas que han recibido y, en nuestra opinión, las razones por las que podemos considerar esta actuación como un ejemplo de malas prácticas en comunicación.

Qué hacer si no tienes Internet: cinco soluciones fáciles y efectivas. A todos nos ha pasado alguna vez, y la verdad es que pocas cosas hay más molestas que encontrarnos con que Internet ha dejado de funcionar de repente. Es un problema importante, y se puede agravar si no sabemos qué debemos hacer. Por suerte en la mayoría de los casos es una situación que podemos resolver de una manera sencilla, y no suele llevar más de unos pocos minutos.

Un estado alemán mueve 30.000 computadoras de Microsoft Office a LibreOffice. El estado de Schleswig-Holstein, situado en el norte de Alemania, moverá 30.000 computadoras gubernamentales de Microsoft Office a LibreOffice y posteriormente de Windows a Linux. Una apuesta significativa hacia el software de código abierto que a algunos recordará al ‘caso Munich’, pionero aunque fallido, si bien superado porque son variadas las administraciones que están apostando por este tipo de software.

Gmail cumple 20 años como el servicio de correo electrónico más popular del mundo. Gmail, el servicio de correo electrónico de Google, ha cumplido esta semana su vigésimo aniversario. Desde su puesta en funcionamiento no ha parado de crecer y ganar usuarios, pero hay un factor que sin duda fue el que le dio el impulso que necesitaba para superar definitivamente a Outlook, que por entonces se llamaba Hotmail. En este artículo voy a repasar algunos de los acontecimientos y hechos más relevantes de Gmail, que entre su veteranía y su notoriedad ha escrito muchas páginas de la historia de la computación.

Novedades VOD 14/24: ‘Muertos S.L.’, a dos metros sobre tierra. Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Amazon Prime Video, Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, SkyShowtime… Y que no se diga que no destacamos nunca nada made in Spain: Muertos S.L. es la pionera este año y por partida doble. Claro que si prefieres cosas aún más densas… sigue leyendo.

¿Qué son las Pixel Drops? Dentro del ecosistema de los dispositivos Google Pixel, un elemento no conocido por la mayoría pero especialmente destacable y muy valorado por quienes ya son usuarios de los dispositivos de Google es el de las Pixel Feature Drops, identificadas generalmente como Pixel Drops. Te explicamos en qué consisten

PS5 frente a PS5 Pro, comparativa completa con especificaciones, potencia y tecnologías. Llevamos varias semanas viendo rumores interesantes sobre la próxima consola de Sony y hoy, para poner un poco de orden entre tanta información, voy a compartir con vosotros una comparativa de PS5 frente a PS5 Pro donde no solo veremos sus especificaciones, sino que también hablaremos de la potencia y del rendimiento de cada consola, de las tecnologías que integran y de otros temas importantes, como el precio de venta y el ciclo de vida.

¿Aún utilizas ADSL? Pues tu conexión tiene los días contados. Los más jóvenes se sorprenderán, pero hubo un tiempo en el que la propuesta de conexión a Internet que nos ofrecía ADSL nos dibujaba una gran sonrisa en la cara a muchos. Hoy, sin embargo, nos acercamos a sus últimos días, pues estas conexiones dejarán de funcionar en poco más de una semana.

Otro contenido de MC que no debes perderte

Además de la selección anterior la semana ha dado para mucho y podemos destacar otros cuantos artículos que pensamos te van a gustar como:

Más artículos de TPNET que pueden interesarte

Si MC es el portal de consumo, seguro sabes que nuestra casa madre TPNET ofrece otros sitios web dedicados a empresas, profesionales, pymes y canal, además de los especializados en seguridad y Linux. Te dejamos con una selección de los mejores contenidos publicados que pueden ser de tu interés: