Hay un grupo de artistas que se dedican a diseñar pruebas de concepto de sistemas operativos o aplicaciones. Muchos de ellos son una chulada, aunque como decimos siempre es muy difícil terminar de plasmar la imaginación del autor en una programación de «unos y ceros». Y más si se trata de un sistema operativo como este Windows 7 2021.

Y es es el problema. Cuando vemos aspectos visuales o de interfaz de Windows que no nos gustan y los comparamos con estos conceptos podemos caer en el error de pensar que Microsoft no cuenta entre sus filas con buenos diseñadores que podrían crear este tipo de desarrollos (o mejores), pero hay una larga distancia entre diseñarlos con Adobe Design, Illustrator & After Effects como el que nos ocupa y ser capaz de lanzarlo como un sistema real soportando la enormidad del ecosistema en software y hardware de Windows.

Windows 7 2021, ahora con sabor a Windows 11

La idea es parecida a la de otros desarrollos que hemos ido viendo, en este caso caso añadiendo el aspecto y características modernas de Windows 11 a Windows 7, una edición que para muchos fue el último gran sistema operativo de Microsoft hasta la fecha al ser sucedido de un desastroso Windows 8 y un Windows 10 que no ha terminado de cuajar.

Este concepto promete ser «más rápido, más suave, más limpio y más moderno, manteniendo la estética general«. O, para decirlo de otra manera, «Fluent se une a Aero para crear la mejor interfaz de usuario de cualquier Windows«.

Windows 7 2021 incluye la característica barra de tareas y menú de inicio en el centro del escritorio de Windows 11 y una versión con pestañas del Explorador de archivos, algo que esperamos algún día pueda concretar Microsoft. El botón de inicio es el mismo de Windows 7.

Hay un sistema de notificaciones nuevas al igual que la configuración rápida en un diseño general y animaciones con una consistencia que nunca logró Windows 10. El creador también se permite el lujo de asegurar que este diseño «funcionaría bajo cualquier PC», recordando las limitaciones que en este sentido tienen los requisitos de hardware de Windows 11.

También vemos un administrador de tareas moderno, una selección de nuevos temas de color y la barra de widgets de Windows 11. El diseño incluso permite sacar widgets individuales y arrastrarlos a cualquier lugar de la pantalla.

Imaginación al poder… pero con muchas dificultades para convertirlo en un desarrollo real. Si te gusta, puedes ver la versión de Windows 7 tuneada con elementos de Windows 10 creada por el mismo autor.