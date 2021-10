La tecnología NVIDIA DLSS se presentó como una solución muy interesante, ya que prometía mejorar el rendimiento aplicando una técnica de reconstrucción y reescalado de la imagen basado en inteligencia artificial que, en teoría, se iba a producir sin pérdida de calidad de imagen. No empezó con buen pie, pero al final NVIDIA supo jugar bien sus cartas, y con la versión 2.0 marcó un importante punto de inflexión.

Como ya os hemos contado en ocasiones anteriores, la tecnología NVIDIA DLSS de segunda generación implementó importantes novedades, entre las que podemos destacar la eliminación del requisito de entrenamiento específico en cada juego, lo que simplificó y facilitó enormemente su adopción, mejoras tanto a nivel de rendimiento como de calidad de imagen y la introducción de diferentes modos de calidad. Esto último fue especialmente importante, ya que en su concepción original esta tecnología solo trabajaba bajo un modo específico, mientras que ahora podemos optar entre un total de cuatro modos distintos:

Calidad : prioriza la calidad de la imagen, renderizando una mayor cantidad de píxeles (66% del total). Mejora la calidad de imagen que obtendríamos en modo nativo.

: prioriza la calidad de la imagen, renderizando una mayor cantidad de píxeles (66% del total). Mejora la calidad de imagen que obtendríamos en modo nativo. Equilibrado : busca un equilibrio entre calidad de imagen y rendimiento, renderizando alrededor de un 57% de los píxeles totales. Normalmente iguala la calidad que tendríamos en modo nativo.

: busca un equilibrio entre calidad de imagen y rendimiento, renderizando alrededor de un 57% de los píxeles totales. Normalmente iguala la calidad que tendríamos en modo nativo. Rendimiento: es un modo que tiene como objetivo priorizar el rendimiento. Renderiza un 50% de los píxeles totales, y tiene sentido cuando nos movemos en resolución 4K.

es un modo que tiene como objetivo priorizar el rendimiento. Renderiza un 50% de los píxeles totales, y tiene sentido cuando nos movemos en resolución 4K. Ultra rendimiento: este modo ha sido desarrollado para trabajar con resolución 8K, y consigue una enorme mejora del rendimiento manteniendo una buena calidad de imagen.

La adopción de NVIDIA DLSS sigue creciendo

No hay duda de que, con el lanzamiento de la tecnología DLSS de segunda generación, NVIDIA cumplió las promesas que había hecho. Esta era capaz de triplicar el rendimiento en juegos, y mantenía una calidad de imagen tan buena que, cuando nos mantenemos en el modo calidad, puede llegar incluso a superar el resultado final de un fotograma renderizado de forma nativa y suavizado mediante TAA. Sin embargo, todavía quedaba una cuenta pendiente, el soporte en juegos y aplicaciones.

La adopción de la tecnología NVIDIA DLSS ha sido lenta, pero constante, y gracias a los esfuerzos del gigante verde hoy está presente en más de 120 juegos y aplicaciones. Hace poco compartimos con vosotros un artículo donde hablamos de este tema, y hoy podemos confirmar que ese listado no solo sigue creciendo, sino que además se están mejorando las implementaciones que se hicieron de la primera generación de DLSS en ciertos títulos, como Shadow of the Tomb Raider.

Back 4 Blood, Baldur’s Gate 3, Chivalry 2, Crysis Remastered Trilogy, Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Sword and Fairy 7, Swords of Legend Online, Alan Wake Remastered y F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch soportan NVIDIA DLSS de segunda generación, lo que ha hecho que, en total, dicha tecnología ya sea compatible con más de 120 juegos y aplicaciones. Es un hito importante para NVIDIA, y para el usuario, ya que confirma que esta tecnología llegó para quedarse, y que realmente marca un valor diferencial claro que debemos tener en cuenta a la hora de comprar una nueva tarjeta gráfica. Os recuerdo que Shadow of the Tomb Raider ya era compatible con DLSS, pero se limitada a la versión 1.0.

En las gráficas adjuntas podemos ver la mejora de rendimiento que consigue la tecnología NVIDIA DLSS de segunda generación en algunos de esos títulos, y la diferencia es impresionante. Por ejemplo, Back 4 Blood se mueve en 4K a casi 60 FPS de media en una RTX 2060 con DLSS en modo rendimiento, y sí, con el juego configurado en calidad máxima. Si tenemos una RTX 3080 Ti podremos moverlo a más de 160 FPS. Baldur´s Gate 3 también mejora mucho su rendimiento activar el DLSS en modo rendimiento, tanto que esa RTX 2060 pasa de moverlo a 21 FPS en 4K y calidad máxima a alcanzar casi 43 FPS.

Shadow of the Tomb Raider también funciona con fluidez en una RTX 2060 incluso cuando lo configuramos en 4K, calidad máxima y activamos el trazado de rayos, gracias al DLSS de segunda generación, que le permite arrojar 38 FPS de media. En Rise of the Tomb Raider dicha tarjeta gráfica llega casi a doblar su rendimiento en 4K con el DLSS activado en modo rendimiento. En el resto de gráficas también podemos apreciar que NVIDIA DLSS marca una diferencia enorme.

NVIDIA ha confirmado que seguirá dando soporte a su tecnología DLSS, y que en los próximos meses seguirán llegando nuevas sorpresas. Obvia decir que el trazado de rayos también se mantendrá como otro de los pilares centrales de la compañía.