No, el Apple M1 Max no supera en potencia gráfica a la PS5

La presentación del Apple M1 Max fue toda una sorpresa. Con este chip, la compañía de la manzana mordida demostró que ha sido capaz de desarrollar una arquitectura potente, eficiente y altamente escalable, no solo por las posibilidades que ofrece en su concepción actual, sino también por todo lo que podría dar de sí en una implementación de tipo MCM (módulo multichip).

Es muy fácil de entender. El SoC Apple M1 Max tiene una CPU de 10 núcleos y una GPU de hasta 32 núcleos (4.096 shaders), pero si Apple combina dos o más SoCs M1 Max utilizando un sistema de interconexión podría crear un bloque con una configuración mucho más potente. Este es el enfoque que, según The Verge, podría seguir la compañía de la manzana para renovar el Mac Pro sin tener que recurrir a Intel. Un enfoque muy interesante, y perfectamente viable, todo sea dicho.

El salto en potencia gráfica que ha conseguido dar el SoC Apple M1 Max también ha generado mucho revuelo. Es perfectamente comprensible, al fin y al cabo dicho chip ofrece una potencia bruta en FP32 de 10,4 TFLOPs, pero esto nos ha vuelto a llevar al clásico error de pensar que los teraflops nos permiten asimilar, sin más, la potencia gráfica de dos GPUs distintas, y ha hecho que algunos se atrevan a decir que «el chip Apple M1 Max supera en potencia gráfica a la PS5», e incluso «que podría mover sus juegos sin despeinarse». Estas frases no solo no son ciertas, sino que representan dos errores garrafales, y vamos a ver por qué.

Apple M1 Max y GPU de PS5: Más allá de los TFLOPs

El rendimiento gráfico de un sistema no queda determinado, de forma absoluta, por el pico que puede alcanzar en FP32, es decir, en operaciones de coma flotante en precisión simple. Este es solo un dato más que sirve para estimar, de forma aproximada, la potencia de una GPU cuando se realizan determinadas tareas, y tiene una mayor importancia cuando nos movemos en ámbitos científicos, y no en juegos.

Decir que una GPU tiene más potencia gráfica que otra porque tiene un pico de TFLOPs ligeramente mayor es un auténtico disparate, ya que estamos omitiendo aspectos tan importantes como la complejidad de la geometría que podría representar una GPU en escena, las tecnologías que soporta, su compatibilidad a nivel de software y de APIs gráficas y muchas otras claves inherentes a la arquitectura grafica.

Tampoco podemos decir que porque una GPU comparta el mismo pico de relleno de píxeles es más potente que otra ya que, según esa lógica, la GPU del Apple M1 Max, que alcanza los 164 gigapíxeles por segundo, estaría al nivel de una RTX 3080 en juegos, que tiene un pico de 164,2 gigapíxeles.

Con lo anterior, ya tenemos una idea bastante clara de por qué es un error de manual decir que el Apple M1 Max tiene una GPU con mayor potencia gráfica que PS5, pero esto solo es la punta del iceberg. La GPU de PS5 tiene hardware especializado que puede acelerar trazado de rayos, algo de lo que la GPU del Apple M1 Max carece. Por tanto, no cuenta con un hardware clave para mover juegos muy exigentes, como Metro Exodus Enhanced Edition o Spider-Man: Miles Morales, que utilizan trazado de rayos.

El impacto que tiene ejecutar trazado de rayos sobre hardware no especializado es tan grande que ya destruye por completo esa aseveración. La GPU del Apple M1 Max no tiene, ni de lejos, la misma potencia gráfica que la GPU de PS5, y no podría ejecutar sus juegos sin despeinarse, de hecho acabaría arrastrándose para mover a modo de pase de diapositivas aquellos que utilicen trazado de rayos, de eso estoy convencido.

Apple M1 Max: El problema no es el rendimiento, es hacer comparaciones absurdas

No quiero dejar margen a posibles interpretaciones erróneas. Creo que la compañía de la manzana ha logrado un avance importante con el SoC Apple M1 Max, y que el rendimiento que ofrece este chip a nivel gráfico es increíble para tratarse de una GPU integrada. El problema está en esas comparaciones que carecen de sentido, y que encima vienen acompañadas de errores que solo generan falsas creencias.

Los números no mienten, y la realidad de cada GPU ha quedado clara, pero es que debemos tener presente, en este sentido, que una PS5 tiene una solución gráfica pensada, y especializada, en juegos, y que la GPU del Apple M1 Max no tiene ese objetivo, sino que está más enfocada al sector profesional. También hay que recordar que utilizan arquitecturas diferentes, y que por tanto no es justo compararlas de forma directa.

Podríamos hacer muchas comparativas de este tipo, y según la lógica de los TFLOPs que siguen algunos, una Radeon R9 Fury X, que alcanza los 8.6 TFLOPs, también sería casi igual de potente en juegos que una RTX 2070 Super, que alcanza los 9 TFLOPs. Obviamente este ejemplo es absurdo, ya que la segunda rinde un 72% más y encima cuenta con hardware dedicado a acelerar trazado de rayos. Con todo, he querido compartirlo con vosotros para reforzar esa absurdez de dejarnos llevar, todavía, por los TFLOPs.

Seamos serios, olvidémonos ya de esa regla de TFLOPS = potencia absoluta en juegos, ya que hoy en día es un mito más falso que nunca, e intentemos no hacer aseveraciones absolutas y tajantes si a pesar de tener la información oficial «sobre la mesa» no estamos seguros de saber interpretarla, que al final pasan estas cosas, y creamos mantras falsos que no hacen ningún bien a los usuarios.