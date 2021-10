Novedades VOD te trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… Y seguimos con una de cal y otra de arena, así que repetimos la jugada de hace un par de semanas y destacamos Maya y los tres, un contenido para todos los públicos que en circunstancias normales habría quedado eclipsado por otras cosas…

Netflix

Pero los mayas sabían mucho de eclipses, aunque su interpretación acerca de los mismos era un poco retorcida. Sea como fuere, Maya y los tres va de mayas… más o menos; pero principalmente va de aventuras. Destacamos pues un par de contenidos de Netflix para esta semana, ambos en la forma de animación, pero para diferente tipo de audiencia.

Lo dicho: como sucedió hace un par de semanas con Una sonrisa roja como la sangre, pasa esta con Maya y los tres, una miniserie de animación mexicana que te va a saltar a los ojos conforme le des play al tráiler, porque su diseño y colorido es arrebatador. Por lo demás Maya y los tres es una producción infantil repleta de aventuras y fantasía en la que «una valiente princesa guerrera emprende una gran misión: debe cumplir una antigua profecía y salvar a la humanidad de la ira de los vengativos dioses».

Por cierto: aunque el tráiler de Maya y los tres está doblado al castellano, la serie se puede ver también con el doblaje mexicano, y de hecho es el elegido por defecto si sueles ver las cosas en versión original, lo cual está muy bien. La cuestión es que por más no traguemos demasiado con los doblajes de uno y otro lado del charco, es todo el mismo idioma y en el tipo de historia que propone Maya y los tres queda bien, por no mencionar la desvergüenza habitual de Netflix subtitulando este tipo de producciones y que con esta no comete.

Por otro lado tenemos Ultrasecretos, que es la típica serie de animación para adultos al estilo de otras tantas, pero que sirve de comparsa a la anterior para quien busque algo más actual y estándar. A diferencia de Maya y los tres la crítica no la está recibiendo con mucho público, pero se deja ver, dicen.

Más contenidos exclusivos:

Animaladas (T1). «Un valiente zoólogo, su avispada sobrina y un nervioso ayudante exploran el mundo mientras salvan bestias salvajes en esta cómica y educativa serie animada para adultos.»

Dinastía (T4). «Los Carrington y los Colby se disputan el control de su fortuna (y de sus hijos) en este remake actualizado del gran clásico de la televisión.»

El afecto del rey (T1). «Cuando el príncipe heredero es asesinado, su hermana gemela ocupa el trono mientras trata de mantener en secreto su identidad y su afecto por su primer amor.»

Este niño es un trasto. «Sin piso y sin banda, un guitarrista con mucho morro acaba en la casa de una contable que vive con su hijo y su padre. ¿Conseguirán crear una bonita armonía juntos?»

Flip a Coin -ONE OK ROCK Documentary. «Incapaces de ir de gira en 2020, los miembros de ONE OK ROCK trabajan durante meses para ofrecer un concierto online que refleje la energía de sus actuaciones en directo.»

Komi-san no puede comunicarse (T1). «En un instituto lleno de personajes peculiares, Tadano trata de ayudar a su tímida y asocial compañera de clase Komi a lograr su objetivo: hacerse amiga de 100 personas.»

La vida es una anomalía, con Julien Bam (T1). «El famoso influencer Julien Bam y su compañero Joon Kim hacen todo lo posible por regresar a su vida normal tras viajar a una dimensión paralela por accidente.»

Sex, Love & goop (T1). «En este reality, cinco valientes parejas emprenden un viaje hacia un sexo más placentero y una mayor intimidad con la ayuda de Gwyneth Paltrow y su equipo de expertos.»

Entra en catálogo:

Beef Cattle

Behind The Clouds

Canción de amor

Cowboy Bebop (T1)

(T1) El hechizo

Espontánea

Everybody Happy

Güeros

Image

Jack Ryan: Operación Sombra

Juegos de colegas

Juntos otra vez

Riverdale (T4)

Stronghold

The Conscript

The Office (Serie completa)

(Serie completa) Tierra salvaje

Zaman

Amazon Prime Video

Seguimos con Amazon Prime Video, que esta semana estrena muy poco, pero llamativo.

Por ejemplo, Infinite, la penúltima película de Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer), que hace un par de semanas estrenaba Culpable en Netflix; por lo que como es evidente, esta viene directa de Paramount Pictures al catálogo de Amazon Prime Video para… ¿deleitar al personal? No parece el caso, y es que la cinta protagonizada por Mark Wahlberg (El planeta de los simios, El incidente) está siendo vapuleada de manera inmisericorde por la crítica en bloque. Claro que si te apetece una de acción con un toque fantástico para pasar el rato, quizás te sirva.

Más contenidos exclusivos:

Motherland: Fort Salem (T2). «La historia sigue a tres jóvenes mujeres brujas que son entrenadas para luchar con magia contra amenazas terroristas utilizando tácticas y armas sobrenaturales.»

Entra en catálogo:

Beyond the gates

Cromwell, el rey de los bárbaros

D’Artacan en Uno para todos y todos para uno

El año de las lluvias torrenciales

El diablo es una mujer

For the Sake of Vicious

Hermanos y rivales

La fuerza de la sangre

La rebelión de las máquinas

Me enamoré de una chica cristiana

Mujer sin pasado

Rammstein: In Amerika

Una banda de dos

Wekufe

Apple TV+

Apple TV+ estrena esta semana una nueva serie original llamada…

Invasión, sí. De una invasión alienígena va la historia, contada a través de sus diversos protagonistas entre los que destaca la presencia del veterano Sam Neill (Jurassic Park, Event Horizon), aunque ni por esas se salva, a juzgar por el tirando a malo recibimiento que está teniendo entre la crítica especializada. Ergo, si estás suscrito a Apple TV+ y te apetece ver algo bueno de ciencia ficción, mejor Fundación que esta por varios órdenes de magnitud.

Disney+

Disney+, por su parte, tiene muy poco nuevo por ofrecer…

Contenidos exclusivos:

Los secretos de Sulphur Springs (T1). «Griffin y su familia se mudan al viejo hotel Tremont en el pueblo de Sulphur Springs. Todo el pueblo cree que el hotel está embrujado por el fantasma de una chica llamada Savannah.»

Entra en catálogo:

Dead End Express (T1)

Dead Or Alive (T1)

Deep State (T2)

Dollface (T1)

Fauci

Fuga de cerebros

Hipopótamo contra cocodrilo

HIT (T1)

Jaguar: El terror de las tortugas marinas

La montaña entre nosotros

Que se mueran los feos

[REC]3

Victor Frankenstein

HBO

Y HBO no tiene nada… O sí: la tercera temporada de una de sus series más exitosas de los últimos tiempos, Succession, con la cual HBO España se despide para no volver, y es que la semana que viene ya estaremos hablando de HBO Max… ¡Por fin!

